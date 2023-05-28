مقدمة النشرة المسائية 28-5-2023

المنطقة في حركة نشطة جدا: سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي سبق أن أدّى دور وسيط بين إيران ودول غربية في ملفات مهمة منها الملف النووي، وصل إلى طهران. مستوى الزيارة يظهر أيضًا في الوفد المرافق حيث يضم الوفد وزيري الخارجية والمالية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير التجارة والصناعة.



وتأتي الزيارة في خضم تقارب دبلوماسي إقليمي على خلفية "المصالحة" الإيرانية السعودية قبل نحو ثلاثة أشهر في بكين، كانت مسقط أحد أطراف الوساطة فيها، فضلاً عن الأنباء عن وساطة عُمانية جارية بين طهران والقاهرة.



في المقابل، مُستَجَد استراتيجي بين إيران وأفغانستان: اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة على حدود البلدين، على خلفية خلاف على حصص نهر هلمند، أدى، وفق معلومات أولية إلى مقتل جنديين إيرانيين وجندي أفغاني.



الأخطر من الأشتباك، التصعيد الاعلامي والسياسي بين البلدين: حركة طالبان أعلنت أنها دمرت ثماني عشرة منشأة حدودية إيرانية، وهددت بالإستيلاء على طهران، إذا سمح شيوخ الحركة بذلك، وفق تعبير القيادي في طالبان عبد الحميد خراساني.



في المقابل، صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، نصحت في افتتاحيتها بطرد ديبلوماسيي حكومة أفغانستان اليوم قبل الغد، وحضت الحكومة على الضغط التجاري على كابول.



لبنان الذي يتأثر بأي تطور في العالم، هل يمكن لهذه التطورات أن تنعكس عليه وعلى استحقاقاته؟

تطور علني واحد يخرق الجمود، البطريرك الراعي في الفاتيكان غدا وفي باريس بعد غد، ويتوقَّع أن يحمل معه جديدا الاربعاء، بعد أن يكون قد عرض موقف بكركي واستمع الى موقفي الفاتيكان والرئيس ماكرون.



اللافت في المواقف اليوم من الاستحقاق الرئاسي ما أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من أن "المرشح الذي يُتداول بإسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة ترشيح من دعمناه وإسقاطه"، داعيا الفريق الآخر الى "التوقف عن هدر الوقت واطالة زمن الاستحقاق". وتابع رعد: "نريد تفاهما وطنيا وشراكة حقيقية تحفظ البلد الذي نحرص عليه لا مرشحا بدل ضائع، في حين أن التعليمات الخارجية كانت توجه البعض في لبنان الذين يملكون الوقاحة اللازمة للتصريح علنا برفضهم وصول مرشح للممانعة، في مقابل رضاهم بوصول ممثل الخضوع والاذعان والاستسلام".



البداية من الانتخابات في تركيا التي استطاعت تأمين دورتَي انتخاب على رغم الزلزال الذي ضربها، ولم تتذرع بعدم توافر المال لتأجيل الانتخابات.