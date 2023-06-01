مقدمة النشرة المسائية 01-06-2023

لم يعلِّق حزب الله ، حتى الساعة ، على قرار القضاء اللبناني اتهام عناصرَ منه بقتل الجندي الإيرلندي عمدًا. القرار الذي أصدره القاضي فادي صوان ، خلص إلى اتهام عناصر حزب الله بالقتل عمدًا, وأحالهم إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. القاضي صوان سلَّم نسخة من القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل. وفي القرار أن التسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات المراقبة في محيط موقع الاعتداء، أظهرت بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتَها من قبل مسلحين، وقد سُمع بعضهم يقول " نحن من حزب الله" ، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية.موقفان منتظران : موقف اليونيفيل وموقف إيرلندا التي سبق وأوفدت فريق تحقيق إثر الحادث.رئاسيًا ، موقف شيعي عالي السقف من حركة البطريرك الراعي ، يعكس انزعاج ثنائي حزب الله حركة امل من هذه الحركة . هذا الموقف أعلنه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ، بنبرةٍ غير مسبوقة في حق بكركي ، ومما جاء فيه حرفياً: " لبنان يُصنع في لبنان وليس في الطائرة، والسيادة الوطنية على أبواب مجلس النواب وليست بالأوراق المحمولة جوا" . ويتابع المفتي قبلان ، رافعًا السقف: " ... وإذا أمعنا النظر اليوم بالخط الأزرق فإنه يقول: لولا موسى الصدر وعباس الموسوي ونبيه بري وحسن نصر الله وباقي قاماتٍ شريفة من كل الطوائف بهذا البلد لما بقي لبنان ، وكفانا تنظيرا للتوقيت وإعطاء لدروس منتهية الصلاحية، لأن الوقت تاريخ، ونبيه بري أستاذ الوقت الإنقاذي للبنان والتاريخ شاهد" .بعد هذا الموقف ، يبدو أن الاستحقاق الرئاسي يتجه الى مزيدٍ من التعقيد الداخلي، فهل هو انعكاس للتعقيدات الخارجية ؟البداية من شباب لبناني قرر الخروج من دوامة قاتمة، ليرفع اسم بلده في الرياضة.