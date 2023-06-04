الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائية 04-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-04 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائية 04-06-2023
2
min
مقدّمة النشرة المسائية 04-06-2023
ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 04-06-2023؟
تحرَّكت المياه الراكدة في مستنقع انتخابات الرئاسة: "إثنان وثلاثون نائبا تحدث باسمهم النائب مارك ضو في اجتماع في منزل النائب ميشال معوض ، وأعلنوا تأييدهم للمرشح جهاد أزعور، وجاء هذا الإعلان بعد بيان للنائب معوض أعلن فيه انسحابه من خلال مشاركته في التقاطع الذي تم التوصل إليه".
مارك ضو، وفي معرض إجابته عن أحد الأسئلة، أجاب : "لدينا ثقة بأن جهاد أزعور لديه خمسة وستون صوتًا".
جاء تقاطعُ اليوم، بعد أربعٍ وعشرين ساعة على موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي أعلن بدوره "تقاطعَ التيار مع كتل نيابية اخرى على اسم جهاد ازعور كمرشح رئاسي".
قبيل الموقف من منزل النائب معوض، وغداة موقف باسيل، صعَّد حزب الله موقفه فأعلن بلسان النائب حسن فضل الله أن كلَّ التوصيفات التي أعطيت لمرشحهم المستجد، لا تنطلي على أحد، وهي توصيفات مصدرُها الفريقُ نفسه ولا تعني لنا شيئاً، فهو بالنسبة لنا مرشح ُمواجهة وتحدٍ، ولا أمل لهم ولمرشحهم الجديد في لعبتهم المكشوفة، وختم فضل الله: "سنحُول دون تحقيق أهدافهم، ولن يتمكنوا من فرض مرشحهم على بقية اللبنانيين، لا دستورياً، ولا سياسياً، ولا إعلامياً".
يكتمل المشهد بعد موقف المختارة، وهذا ما يعلنه اللقاء الديموقراطي بعد اجتماع له بعد غد الثلاثاء.
وفي الملف الرئاسي أيضا، أوفد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس السبت المطران بولس عبد الساتر للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وفق بيان صادر عن بكركي والذي جاء فيه أن اللقاء يأتي في اطار المشاورات والاتصالات مع الاطراف اللبنانية كافة تسهيلا لاتمام الاستحقاق الرئاسي وانهاء الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الاولى.
في جديد تطورات الملف السوري، دعت هيئةُ التفاوض لقوى المعارضة السورية اليوم إلى استئناف المفاوضات المباشَرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة.
أخبار لبنان
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
LBCI
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-03
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-03
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-02
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-02
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-31
مقدمة النشرة المسائية 31-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-31
مقدمة النشرة المسائية 31-05-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-03
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-03
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-02
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-02
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-31
مقدمة النشرة المسائية 31-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-05-31
مقدمة النشرة المسائية 31-05-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:12
ميشال ضاهر لـ الاحد معماريو: لمن يقول إن أزعور مرشح تحدٍ أقول إن أزعور أتى نتيجة تحدياتكم وأنا بالسياسة مضطرّ أنّ أصوّت لازعور وهو ليس مرشّحي أو مرشّح أي أحد لكنه أتى نتيجة تقاطعات وأتى نتيجة الفرض
آخر الأخبار
15:12
ميشال ضاهر لـ الاحد معماريو: لمن يقول إن أزعور مرشح تحدٍ أقول إن أزعور أتى نتيجة تحدياتكم وأنا بالسياسة مضطرّ أنّ أصوّت لازعور وهو ليس مرشّحي أو مرشّح أي أحد لكنه أتى نتيجة تقاطعات وأتى نتيجة الفرض
0
صحة وتغذية
2023-06-03
دراسة سريرية... علاج واعد يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي!
صحة وتغذية
2023-06-03
دراسة سريرية... علاج واعد يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي!
0
أخبار دولية
2023-05-10
موسكو تقترح خارطة طريق لتطبيع العلاقات التركية السورية
أخبار دولية
2023-05-10
موسكو تقترح خارطة طريق لتطبيع العلاقات التركية السورية
0
أخبار لبنان
08:18
قطار الرئاسة يتحرك مجدداً.. فماذا في تحضيرات المعارضة اليوم؟
أخبار لبنان
08:18
قطار الرئاسة يتحرك مجدداً.. فماذا في تحضيرات المعارضة اليوم؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
0
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:24
بكلمات مؤثرة... طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بتخرّج ابنتهما (صور)
فنّ
06:24
بكلمات مؤثرة... طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بتخرّج ابنتهما (صور)
2
أخبار لبنان
16:42
طوني فرنجية: يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله متناسين انهم اجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس عون
أخبار لبنان
16:42
طوني فرنجية: يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله متناسين انهم اجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس عون
3
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
4
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
5
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
6
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
7
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
8
أخبار لبنان
12:08
المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله
أخبار لبنان
12:08
المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More