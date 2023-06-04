مقدّمة النشرة المسائية 04-06-2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 04-06-2023؟

تحرَّكت المياه الراكدة في مستنقع انتخابات الرئاسة: "إثنان وثلاثون نائبا تحدث باسمهم النائب مارك ضو في اجتماع في منزل النائب ميشال معوض ، وأعلنوا تأييدهم للمرشح جهاد أزعور، وجاء هذا الإعلان بعد بيان للنائب معوض أعلن فيه انسحابه من خلال مشاركته في التقاطع الذي تم التوصل إليه".



مارك ضو، وفي معرض إجابته عن أحد الأسئلة، أجاب : "لدينا ثقة بأن جهاد أزعور لديه خمسة وستون صوتًا".



جاء تقاطعُ اليوم، بعد أربعٍ وعشرين ساعة على موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي أعلن بدوره "تقاطعَ التيار مع كتل نيابية اخرى على اسم جهاد ازعور كمرشح رئاسي".



قبيل الموقف من منزل النائب معوض، وغداة موقف باسيل، صعَّد حزب الله موقفه فأعلن بلسان النائب حسن فضل الله أن كلَّ التوصيفات التي أعطيت لمرشحهم المستجد، لا تنطلي على أحد، وهي توصيفات مصدرُها الفريقُ نفسه ولا تعني لنا شيئاً، فهو بالنسبة لنا مرشح ُمواجهة وتحدٍ، ولا أمل لهم ولمرشحهم الجديد في لعبتهم المكشوفة، وختم فضل الله: "سنحُول دون تحقيق أهدافهم، ولن يتمكنوا من فرض مرشحهم على بقية اللبنانيين، لا دستورياً، ولا سياسياً، ولا إعلامياً".



يكتمل المشهد بعد موقف المختارة، وهذا ما يعلنه اللقاء الديموقراطي بعد اجتماع له بعد غد الثلاثاء.



وفي الملف الرئاسي أيضا، أوفد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس السبت المطران بولس عبد الساتر للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وفق بيان صادر عن بكركي والذي جاء فيه أن اللقاء يأتي في اطار المشاورات والاتصالات مع الاطراف اللبنانية كافة تسهيلا لاتمام الاستحقاق الرئاسي وانهاء الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الاولى.



في جديد تطورات الملف السوري، دعت هيئةُ التفاوض لقوى المعارضة السورية اليوم إلى استئناف المفاوضات المباشَرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة.