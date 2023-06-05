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مقدمة النشرة المسائية 05-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-05 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 05-06-2023
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مقدمة النشرة المسائية 05-06-2023
الثانية عشرة في الرابع عشر من هذا الشهر، رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في هذا الموعد.
إذا بقيت الأمور على حالها ، فإن الثانية عشرة ستكون كسابقاتها الإحدى عشرة، وليس في الأفق ما يشير إلى تبدل.
الرئيس بري بصفته رئيس مجلس، حدد موعدًا للجلسة.
في هذا الوقت كانت حركة أمل تصدر بيانًا بلغت فيه في توصيف الفريق الآخر: بالتخريب.
يقول المكتب السياسي لأمل إن الترشيح الأخير لتجمع الأضداد، يعبّر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسةِ التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وهذا إنما يدل على الإستخفاف والنرجسية.
ما اعترضت عليه حركة أمل، قبِلته لنفسها، فقالت في مكان آخر في البيان : " متمسكون بخيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء ".
إذا أخذنا هذا الكلام مثلما هو، فهذا يعني أن الجلسة الثانية عشرة تكاد تكون لزوم ما لا يلزم، وقد حدد الرئيس بري موعدها من باب: " أشهد أنني حددت" ، لكنَّ تحديد الجلسة شيء وانتخابَ رئيس شيء آخر.
في قضية سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان ، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن فرنسا تعتزم طلب رفع الحصانة عن السفير عدوان الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف العمد، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي, والذي تابع : "ثمة خطوات في هذا المنحى سيجري اتخاذها خلال اليوم".
في المقابل، مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اللبنانية قال للـLBCI: لم نتبلغ من الجانب الفرنسي اي طلب لرفع الحصانة عن السفيرعدوان.
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