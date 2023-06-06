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مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-06 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023
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مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023

عادةً يكون التكتم في دمشق والكلامُ في بيروت، هذه المرة كلام في دمشق: وكلام في بيروت، والمناسبة زيارة الرئيس السابق العماد ميشال عون لسوريا ولقاؤه الرئيس بشار الأسد. 
 
خبر اللقاء وزعته نهارا وكالة "سانا"، وفيه نقلت عن الرئيس الأسد قوله: " إن الأهم التمسكُ بالمبادئ وليس الرهان ُعلى التغيرات، وأن استقرار لبنان هو لصالح سورية والمنطقة عموماً".
 
وتابع الرئيس الأسد انه  كان للعماد عون دورٌ في صون العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان لما فيه خير البلدين.
 
في المقابل ، نقلت سانا عن عون قوله: 
"إن سورية تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانِه ببلده وجيشه وقيادته". 
 
وهذا المساء وزع مكتب العماد عون الخبر،  فتحدث عن ملف النازحين السوريين، وهذا لم يرِد في خبر سانا، ومما جاء فيه:
 
"في موضوع النازحين السوريين، أطْلع الرئيس عون الرئيسَ الأسد على خطورة الموقف الأوروبي الرافض لإعادتهم الى بلادهم والساعي لدمجهم بالمجتمع اللبناني، والذي يضغط بشتى الوسائل لمنع هذه العودة بادعاء حمايتهم من "النظام" في سوريا.
 
وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس عون في سوريا، كان المجلس السياسي للتيار الوطني الحر يُصدِر بيانَ اجتماعه أمس، بحضور الرئيس عون، والذي أكد فيه على وجوب ان يصوِّتَ نواب التيار لجهاد أزعور  في الجلسة الانتخابية المدعو اليها في المجلس النيابي". 

البيان اعتبر ان خيار التصويت للدكتور جهاد ازعور هو حتميٌ وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض الذي لا يؤمل منه اصلاحُ او تغييرُ المنظومة المتحكّمة بالبلاد.

وفيما الجمود والمراوحة يسودان في لبنان، حركة ديبلوماسية فائقة الأهمية في المنطقة ، إيران اعادت فتح سفارتها في الرياض اليوم، لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات مع السعودية بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية التي أنهاها اتفاقٌ بوساطة صينية في آذار الماضي. 

عربيا ودوليا، وزير الخارجية الاميركي يصل الليلة إلى السعودية، وكان سبق وصولَه مطالبتُه بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل. تأتي زيارة بلينكن من ضمن مشاركته في اجتماعٍ للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية غدا وبعد غد. 

البداية من المشهد الرئاسي الذي يبلغ مداه بعد ثمانية أيام... 
 

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