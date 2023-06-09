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اسرار الصحف 09-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-08 | 23:44
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اسرار الصحف 09-06-2023
إليكم اسرار الصحف اليوم
النهار
يعود الهمس في اوساط سياسية عن امكان التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه الى حين انتخاب رئيس جديد ليكون للاخير رأي في التسمية وتجنباً لاي خضة ترافق مغادرته موقعه في عز موسم الاصطياف.
لن تتمكن وزارة المال من صرف رواتب موظفي القطاع العام نهاية الشهر قبل عيد الاضحى كما جرت العادة بسبب عدم وجود اعتمادات والحاجة الى تشريع في مجلس النواب لتوفير اعتمادات إضافية.
يلاحظ أن عدداً لا يُستهان به من المواطنين، يلجأون إلى تأجير سياراتهم لمغتربين ومصطافين بسبب الحاجة المادية والاستفادة من الموسم السياحي.
نُقل أن مواطنين خليجيين بدأوا يصلون إلى دولة مجاورة لتفقّد منازلهم وممتلكاتهم، وقضاء قسط من الصيف في هذه الدولة، بعد التطورات الإيجابية الأخيرة.
الجمهورية
لم تعلّق جهة فاعلة لا سلباً ولا إيجاباً على زيارة مسؤول سابق لمسؤول عربي حالي كبير.
مرجع روحي أكد أمام مجموعة من المثقفين أن الخوف من انتهاء نموذج لبنان التعددي في ظل الإصطفاف السياسي القائم قد يكون في محله.
توقفت مراجع ديبلوماسية غربية أمام زيارة قام بها مسؤول سابق فاعتبرتها خطأ في شكلها وتوقيتها ومضمونها.
اللواء
يؤكد سفير دولة عربية في بيروت، أن الملف الرئاسي أصبح على بساط البحث في اللقاءات الدبلوماسية الجارية في الإقليم..
حسب ماكينة إحصاء الأصوات فإن الثابت أن بين 3 أو 4 أصوات من تكتل معروف لن يصوتوا لمرشح رئيس التيار.
سمع أعضاء في خلية الأزمة، التي تعمل بالتنسيق مع حزب بارز، وهي محسوبة على مرشح حليف كلاماً جازماً بأن لا تراجع، حتى ولو طالت الأزمة فترة ولاية رئاسية كاملة!
نداء الوطن
يتساءل المتابعون عمّا إذا كانت قضية السفير رامي عدوان ستنتهي إلى لفلفتها من دون إخضاعه للمساءلة والمحاسبة من جانب إدارته.
عُلم أنّه ضمن الإجراءات المتخذة في الأمن العام لضبط عمليات إنجاز المعاملات، تمّ منع مسؤول في حزب فاعل، من دخول الأمن العام بعد كشف تجاوزات وسمسرات كان يقوم بها الأخير، لمصلحة حزبه، خلال السنوات الماضية.
يتردد أنّ مرشحاً بازراً للرئاسة، بدأ يعدّ العدة لتشكيل فريق عمل خاص به في حال كان الفوز من نصيبه.
البناء
قال مصدر سياسي أن إعلان اللقاء الديمقراطي تأييد ترشيح جهاد أزعور والدعوة للتوافق الجامع يشبه موقف التيار الوطني الحر لكن قد يكون الأفضل للثنائي عمليا الحوار مع أزعور بعد فوزه من خيار التفاوض على مرشح ثالث مع داعمي ترشيح أزعور فقد يكون هو أفضل ما لديهم من مرشحين.
قال مصدر نيابي لو أن التغطية الفرنسية السعودية الأميركية الموحدة لترشيح جهاد أزعور تريد السعي للتوافق مع الثنائي كانت حافظت على موقف وسط للقاء الديمقراطي ولذلك عليهم عدم الرهان على تعطيل نصاب الدورة الثانية لكسب المزيد من النقاط الاعلامية والتعامل مع احتمال فوز ازعور والانفراد بالحكم جديا.
الأنباء
مئات التحليلات والتوقعات حفلت بها الايام الماضية حيال موقف حزب سياسي، وغالبيتها لم يكن صحيحاً.
رسائل تهديد مبطّنة، وأخرى معلنة، وُجِّهت من قبل فريق محدد إلى حزب سياسي بقصد الضغط على موقفه، لكنها لم تؤتِ أي نتيجة.
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