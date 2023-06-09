الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اسرار الصحف 09-06-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-08 | 23:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اسرار الصحف 09-06-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اسرار الصحف 09-06-2023


إليكم اسرار الصحف اليوم

النهار

يعود الهمس في اوساط سياسية عن امكان التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه الى حين انتخاب رئيس جديد ليكون للاخير رأي في التسمية وتجنباً لاي خضة ترافق مغادرته موقعه في عز موسم الاصطياف.

لن تتمكن وزارة المال من صرف رواتب موظفي القطاع العام نهاية الشهر قبل عيد الاضحى كما جرت العادة بسبب عدم وجود اعتمادات والحاجة الى تشريع في مجلس النواب لتوفير اعتمادات إضافية.

يلاحظ أن عدداً لا يُستهان به من المواطنين، يلجأون إلى تأجير سياراتهم لمغتربين ومصطافين بسبب الحاجة المادية والاستفادة من الموسم السياحي.

نُقل أن مواطنين خليجيين بدأوا يصلون إلى دولة مجاورة لتفقّد منازلهم وممتلكاتهم، وقضاء قسط من الصيف في هذه الدولة، بعد التطورات الإيجابية الأخيرة.

الجمهورية

لم تعلّق جهة فاعلة لا سلباً ولا إيجاباً على زيارة مسؤول سابق لمسؤول عربي حالي كبير.

مرجع روحي أكد أمام مجموعة من المثقفين أن الخوف من انتهاء نموذج لبنان التعددي في ظل الإصطفاف السياسي القائم قد يكون في محله.

توقفت مراجع ديبلوماسية غربية أمام زيارة قام بها مسؤول سابق فاعتبرتها خطأ في شكلها وتوقيتها ومضمونها.

اللواء

يؤكد سفير دولة عربية في بيروت، أن الملف الرئاسي أصبح على بساط البحث في اللقاءات الدبلوماسية الجارية في الإقليم..

حسب ماكينة إحصاء الأصوات فإن الثابت أن بين 3 أو 4 أصوات من تكتل معروف لن يصوتوا لمرشح رئيس التيار.

سمع أعضاء في خلية الأزمة، التي تعمل بالتنسيق مع حزب بارز، وهي محسوبة على مرشح حليف كلاماً جازماً بأن لا تراجع، حتى ولو طالت الأزمة فترة ولاية رئاسية كاملة!

نداء الوطن

يتساءل المتابعون عمّا إذا كانت قضية السفير رامي عدوان ستنتهي إلى لفلفتها من دون إخضاعه للمساءلة والمحاسبة من جانب إدارته.

عُلم أنّه ضمن الإجراءات المتخذة في الأمن العام لضبط عمليات إنجاز المعاملات، تمّ منع مسؤول في حزب فاعل، من دخول الأمن العام بعد كشف تجاوزات وسمسرات كان يقوم بها الأخير، لمصلحة حزبه، خلال السنوات الماضية.

يتردد أنّ مرشحاً بازراً للرئاسة، بدأ يعدّ العدة لتشكيل فريق عمل خاص به في حال كان الفوز من نصيبه.

البناء

قال مصدر سياسي أن إعلان اللقاء الديمقراطي تأييد ترشيح جهاد أزعور والدعوة للتوافق الجامع يشبه موقف التيار الوطني الحر لكن قد يكون الأفضل للثنائي عمليا الحوار مع أزعور بعد فوزه من خيار التفاوض على مرشح ثالث مع داعمي ترشيح أزعور فقد يكون هو أفضل ما لديهم من مرشحين.

قال مصدر نيابي لو أن التغطية الفرنسية السعودية الأميركية الموحدة لترشيح جهاد أزعور تريد السعي للتوافق مع الثنائي كانت حافظت على موقف وسط للقاء الديمقراطي ولذلك عليهم عدم الرهان على تعطيل نصاب الدورة الثانية لكسب المزيد من النقاط الاعلامية والتعامل مع احتمال فوز ازعور والانفراد بالحكم جديا.

الأنباء

مئات التحليلات والتوقعات حفلت بها الايام الماضية حيال موقف حزب سياسي، وغالبيتها لم يكن صحيحاً.

رسائل تهديد مبطّنة، وأخرى معلنة، وُجِّهت من قبل فريق محدد إلى حزب سياسي بقصد الضغط على موقفه، لكنها لم تؤتِ أي نتيجة.

أخبار لبنان

اسرار

مقدمة نشرة الاخبار

أسرار الصحف

صحف اليوم

صحف لبنان

مقدّمة النشرة المسائية 08-06-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-06-07

أسرار الصحف 08-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-06

أسرار الصحف 7-6-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-05

أسرار الصحف 06-06-2023

LBCI
اسرار
2023-06-04

أسرار الصحف 05-06-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائية 08-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-07

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-06

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-05

مقدمة النشرة المسائية 05-06-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:12

"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور

LBCI
أخبار دولية
06:44

الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا ستكون له عواقب "سلبية" على اتفاق الحبوب

LBCI
منوعات
09:56

حالة هي الأولى من نوعها... أنثى تمساح تحمل بدون ذكر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تجمع الشركات المساندة للحفر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:54

ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟

LBCI
أخبار دولية
13:51

بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا

LBCI
أخبار دولية
13:46

في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش

LBCI
رياضة
13:43

إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تجمع الشركات المساندة للحفر

LBCI
أخبار لبنان
13:09

خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد

LBCI
أخبار لبنان
12:58

"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:00

"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023

LBCI
أمن وقضاء
13:41

جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
اقتصاد
02:40

ارتفاع في اسعار المحروقات ...

LBCI
أخبار لبنان
09:32

بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
05:04

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

LBCI
أخبار لبنان
12:12

"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور

LBCI
أمن وقضاء
14:58

اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:54

وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More