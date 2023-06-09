الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 9-6-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-09 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟

صحيح أنها ستكون الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنها تبدو كأنها الجلسة الأولى، لأن فيها مرشحَيْن معلنيْن: سليمان فرنجية وجهاد أزعور. 

مؤيدو فرنجية سيقترعون لأسمه، لا لورقةٍ بيضاء كما حصل في الجلسات السابقة، ومؤيدو أزعور سيقترعون لاسمه. يبقى عددٌ من النواب، منهم في كتل، ومنهم منفردون ومنهم مستقلون، لم يحددوا موقفهم بعد، والأنظار ستتوجه إليهم. 

الجميع يتهيَّب الموقف، خصوصا أن الكتل الكبرى جهَرت بموقفها، بما يعني أن نصاب الثلثين مؤمَّن، لكنَّ النصاب شيء والإقتراعَ شيءٌ آخر، والتحدي الكبير: كم سينال فرنجية؟ وكم سينال أزعور من الدورة الأولى؟ 

بالتأكيد لا أحد سينال ستة وثمانين صوتا، ماذا عن الدورة الثانية؟ هل يصمد النصاب؟ وعندها ماذا يحدث؟ أو يطير النصاب؟ فكيف سيتصرف الرئيس بري؟ هل يدعو إلى جلسة ثالثة عشرة؟

المعطيات حتى الساعة تشير إلى ما يلي:

الأنظار موجهة إلى عدد من الأصوات التي سينالها كل مرشح: على سبيل المثال لا الحصر، إذا اقترب أزعور من الـ65 صوتا من الدورة الأولى، فإن الفريق الثاني لن يخاطر فيحاول تطييرَ النصاب في الدورة الثانية. 

وفي المقابل، إذا اقترب فرنجية من الـ65 صوتا في الدورة الأولى، فإن الفريق الثاني لن يخاطر وسيحاول تطيير النصاب في الدورة الثانية. 

هنا، يبدو تجميع الـ43 صوتًا لتطيير النصاب سلاحا بحد ذاته، فهل سيستطيع فريق أزعور أو فريق فرنجية تأمين الـ43 صوتا للتعطيل في حال احتاج أحد منهما إلى هذا السلاح؟   

لا شيء محسوما حتى الساعة، ومشاعر الجميع فيها شيء من الديمقراطية وشيء من عدم الديمقراطية، في ظل مواقعَ تصعيدية بلغت حد التهويل والتخوين، وكأن هناك كتلًا كانت "في العِبّ" أو " في الجيب"، وخالفت، أو كأن الديمقراطية هي معرفة النتائج سلفًا، وإذا لم تُعرَف النتائج لا تكون هناك ديمقراطية! 

في مقابل هذه الديمقراطية على الطريقة اللبنانية يتوقَّع أن يصل إلى بيروت قبل جلسة الأربعاء الموفدُ الشخصي للرئيس الفرنسي، الديبلوماسي المخضرم جان إيف لودريان، من دون أن يكون حاملًا أفكارًا مسبقة، بل ليعدَّ تقريراً يرفعُه إلى الرئيس ماكرون.  

في انتظار اسبوع الأستحقاق الانتخابي، نهاية أسبوع نتوقف فيها عند استحقاق سياحي. 

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

اسرار الصحف 09-06-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-07

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-06

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-05

مقدمة النشرة المسائية 05-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-03

مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
23:44

اسرار الصحف 09-06-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-08

مقدّمة النشرة المسائية 08-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-07

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-06

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:07

كوليت الحلاني تغنّي في زفاف ابنتها ماريتا... استمعوا الى صوتها للمرّة الأولى

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-08

ضبط 3 سيارات مسروقة وتوقيف أحد المتورطين من قبل فصيلة مشمش - عكار (صور)

LBCI
آخر الأخبار
03:39

البزري للـ LBCI: نأمل أن يرتفع عددنا وحتى الآن هناك نواب صيدا جزين وعدد من التغييريين والاعتدال واللقاء النيابي المستقل والمستقلين والخيارات ستكون اكثر وضوحاً بعد أيام والهدف ابعاد التموضعات

LBCI
أمن وقضاء
05:56

اسرائيل تطلق القنابل الدخانية في اتجاه أهالي كفرشوبا...والجيش اللبناني ينفذ انتشارًا في المنطقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اتفاق او لا اتفاق بين ايران وأميركا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان على "طريق التنمية" في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صادرات لبنان إلى الإتحاد الأوروبي تسجل الأرقام الأعلى منذ العام 2002

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

روجيه فغالي يؤكد صدارته لبطولة لبنان في الراليات

LBCI
سيدات الملاعب
13:35

في السعودية... أحلام لاعبات نادي الأهلي السعودي أصبحت أقرب الى الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لاعبة كرة السلة عايدة باخوس تروي تجربة إحترافها بين لبنان والسعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

لبنان يُعد ملفه لمؤتمر النازحين في بروكسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

أهالي كفرشوبا بوجه قوات الجيش الإسرائيلي لساعات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:40

ارتفاع في اسعار المحروقات ...

LBCI
اقتصاد
05:26

وزارة المالية: لن نستطيع صرف الرواتب المستحقة اخر شهر حزيران قبل الاضحى بسبب عدم تأمين الاعتمادات

LBCI
خبر كاذب
05:47

ما صحة هروب أسد من حديقة حيوانات في لبنان؟

LBCI
فنّ
06:07

كوليت الحلاني تغنّي في زفاف ابنتها ماريتا... استمعوا الى صوتها للمرّة الأولى

LBCI
منوعات
02:13

"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
01:42

عائلة الضحيتين في جزين تترك للقضاء التحقيق في الجريمة

LBCI
خبر عاجل
04:26

لقاء يجمع بري في عين التينة مع الوفد البطريركي الماروني الذي يضم ّ المطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمّار

LBCI
صحف اليوم
00:02

عون للأسد: ترشيح أزعور ليس لايصاله للرئاسة (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More