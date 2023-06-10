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مقدمة النشرة المسائية 10-06-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-10 | 12:47
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مقدمة النشرة المسائية 10-06-2023

مقدمة النشرة المسائية

على مسافة أربعة ايام من الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يمكن ترقب نتائج أكثر من ومضمون أكثر من كلمة. 

التطور الأبرز هذا المساء، وإنْ كان غير مباشر، الكشف عن مغادرة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى الرياض للتشاور. 

الترقب الأبرز غدًا لِما سيعلنه رئيس تيار المردة المرشح سليمان فرنجيه في إهدن لمناسبة ذكرى 13 حزيران، بحسب ما ورد في بطاقة الدعوة. 

الترقب الثاني ما سيعدّه الموفد الشخصي للرئيس ماكرون، جان إيف لودريان، بعد زيارته لبيروت.

ما دون التطور والترقب، يجهد اللبنانيون في التوقع والتحليل الرقمي والاستطلاعات، لِما صار معروفًا، فإذا كان نصاب الثلثين للدورة الأولى من الجلسة متوافرًا، فإن العين على تعطيل نصاب الثلثين في الدورة الثانية لتفادي حصول أحد المرشحين ن والأرجح جهاد أزعور، على النصف زائدًا واحدًا، الكافي ليصبح رئيسًا للجمهورية.

كيف سيدير الجلسة الرئيس بري؟ ماذا يعدّ من ارانب؟ أيام عصيبة ومثيرة قبل أيام من الجلسة، فهي المرة الأولى من صيف عام 1970 حيث الرقم لا يكون معروفًا سلفًا. فلننتظر... 



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