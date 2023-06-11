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مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-11 | 13:00
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مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
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مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
الكل ينتظر جلسة الاربعاء النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، والفريقان الداعمان لجهاد ازعور من جهة، وسليمان فرنجية من جهة اخرى على موقفهما، ما يؤكد ان الجلسة لن تأتي برئيس وان سيناريو تطييرها هو المتوقع، إما من الدورة الاولى او الثانية وهو المرجح.
الفريق الداعم لازعور والفريق الداعم لفرنجيه قادران على تأمين اصوات 43 نائبا على الاقل لتطيير نصاب الجلسة.
الفريق الاول متأكد من ارقامه، اما الفريق الثاني، فلو لم يكن واثقا من قدرته على تطيير النصاب، لما دعا الرئيس بري اصلا لعقد جلسة الاربعاء.
اما النواب المعنيون بتطيير النصاب فيدركون انهم سيكشفون، وعلى هذا الاساس سيتخذون قرارهم.
فهم اذا تغيبوا عن الجلسة ستتلى اسماؤهم واعذارهم، واذا خرجوا منها في الدورة الاولى او الثانية، ستكشف اسماؤهم ايضا، فالجلسة علنية والكل ينتظر الكل.
وفي حساباتهم، يعرف النواب الذين لن يؤمنوا النصاب انهم سيضعون انفسهم في مواجهة الاجماع المسيحي بحسب الداعمين لفريق ازعور، اما الباقون في الجلسة، فسيخوَّنون، بحسابات داعمي فرنجيه.
هذا على صعيد النصاب المكشوف، اما التصويت السري، فإذا حصل في الدورة الاولى او الثانية، فصعب تعداده لا سيما ان اكثر من خمسة عشر نائبا لا يزال تصويتهم غير محسوب، ويتوزع بين الرافض للمرشحين الاثنين، والمقتنع بالورقة البيضاء، او بوضع شعارِ او اسمِ مرشح ثالث، واليومان الفاصلان عن الاربعاء، سيخصصان للعمل على كشف البوانتجات الرمادية، قبل الحسم في الجلسة التي ستكشِف وحدها ارقام كل فريق وحجمَه.
وسط الاصطفافات القاسية، اعلن ازعور انه لا يعتبر نفسه مرشحا ضد ثنائي امل حزب الله، وكشف انه على تواصل مع الفريق الاخر لطمأنة هواجسه، فيما اطل فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن منذ قليل مستذكرا تاريخ الوصول إلى مجزرة اهدن ومشبها ما حصل يومها باليوم.
فرنجية اعلن ان ما سماه المشروع الوطني المسيحي الذي يمثله، أقوى اليوم من اي وقت مضى، مؤكداً ان مشكلة الاخرين ليست مع حزب الله إنما مع أي مرشح منفتح يأخذ المسيحيين الى لبنان وليس الكانتون. وقال فرنجية اذا اتفقنا بالحوار على مرشح وطني يحل الازمة فلا مشكلة لدي.
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