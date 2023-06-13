مقدمة النشرة المسائية 13-06-2023

مقدمة النشرة المسائية



عنوانان للساعات المقبلة:



- الاول جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بنسختها الثانية عشرة

- والثاني: ماذا بعد الجلسة؟



في العنوان الاول, ثلاثة نقاط:



- الجلسة في موعدها في الحادية عشرة من قبل ظهر الغد.

- الفريقان الداعمان لجهاد ازعور من جهة وسليمان فرنجية من جهة اخرى, اعدا عدة البوانتجات, وهما مبدئيا مصران على اتمام الدورة الاولى من التصويت لتنكشف ارقام كل فريق, فيتحدد حجمه,اما اعينهما فستكون على 29 نائبا يحملون الخيار الثالث.

-اما النقطة الثالثة, فان الدورة الثانية لن تعقد, وسيطير نصابها.



عندما تسقط الجلسة بسقوط النصاب, سيحمل كل فريق من الافرقاء الثلاثة ارقامه ليخوض بها معركة العنوان الثاني: ماذا بعد الجلسة؟



مبدئيا وبحسب المعطيات, لن يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية جديدة, ولن يدعو الى حوار داخلي بعدما طلب اليوم من البطريرك الراعي الدعوة لهكذا حوار.



وبهذا الاعلان يكون بري ومعه حزب الله, رميا كرة الحوار في ملعب الفريق الاخر.



فهل يتحرك الكل صوب حوار فعلي لا حل "للكبرجة" الداخلية من دونه؟ او ينتظر الجميع تفاهما خارجيا ما,معالمه غير واضحة؟



انتظار قد يطول, لا سيما ان الداخل السياسي اللبناني يترقب قمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المقررة الجمعة في باريس, علها تأتي بحل له, كما سبق وترقب قممًا واجتماعات اخرى خلُصت كلها الى تحميل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية حل مشكلة لبنان عبر وضع مصالحه اولا.



ساعات قليلة تفصلنا عن جلسة الاربعاء, بما تحمله من بوانتجات ومفاجآت, فكيف تبدو جلسة الغد؟







