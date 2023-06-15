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مقدّمة النشرة المسائية 15-06-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-15 | 12:55
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مقدّمة النشرة المسائية 15-06-2023
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مقدّمة النشرة المسائية 15-06-2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية لليوم 15-06-2023؟

الدنيا من حولنا في حِراك عالمي واحتساب استثمارات بالمليارات ونحن في بلدٍ لا يعرف نوابه العدّ حتى الـ128، فيسقط منهم رقم ليصبح العدد 127، ولا يكلِّف "مدير السيرك " نفسه عناء التفتيش عن الرقم الضائع. 

الدنيا من حولنا تتطلع عشرات السنوات إلى الأمام، هذا ما يفعله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فرنسا، حاملًا معه وفدًا وزاريًا واستشاريًا واستثماريًا، طامحًا إلى اتفاقات من ضمن استراتيجيته في نهوض المملكة. 

بالتزامن، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في إيران بعد غد السبت، لتعزيز المصالحة بين طهران والرياض.
 
الدنيا من حولنا في حراك، أمير قطر في بغداد: مصدر دبلوماسي يقول لوكالة الصحافة الفرنسية  إن "القضايا الاقتصادية سيكون لها حيز أساسي وجوهري في المباحثات التي ستجري بين الأمير ورئيس مجلس الوزراء العراقي. 

ويضيف: "سنشهد التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم في مختلف القطاعات".

الدنيا من حولنا في حراك، مؤتمر بروكسيل السابع للنازحين السوريين، يقر مساعدات ولا يتلفت للواقع اللبناني المتأثر سلبًا من جراء هذا النزوح، لكن وبما أن لبنان هو الحلقة الأضعف  فلا أحد يستجيب لملاحظاته. 

مرَّت جلسة أمس من دون أي مفاعيل عربية ودولية، وكأن العالم تعب من لبنان ومن خزعبلات سياسييه: كيف نفسر للعالم مثلًا أن في جلسة الانتخاب تنعقد دورة واحدة؟ ولماذا يرد في الدستور أكثرية الثلثين في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة في الدورات التالية، طالما أن هناك مَن قرر أن لا دورات تالية؟ كيف نفسر للعالم أن نوابنا لا يعرفون العَدّ إلا للرقم 127 ويستعصي عليهم الرقم 128؟ 

كيف نفسِّر للعالم أن السياسيين يحتفلون فيما الفراغ يتمدد؟ 

حين يتابع اللبناني ما يتم بحثه بين فرنسا والسعودية، وبين قطر وبغداد، وبين السعودية وإيران،  يسأل نفسه: هل نحن على كوكبِ واحد؟ في لبنان نفتش عن طابع بريد وعن إمكانية تسجيل سيارة وعن إمكانية الحصول على دفتر سَوق وعن وعن وعن! ربما الكلمة باتت أعجز عن توصيف ما نحن فيه. 

وبما أن السياسة اللبنانية مكانك راوح، العين على اللبنانيين أنفسهم، وعلى نجاحاتهم  في أكثر من قطاع، ومن بينها قطاع الصناعات الغذائية الذي يتحول الى قطاع واعد يُتكل عليه لدعم الاقتصاد الوطني. 

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