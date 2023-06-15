الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائية 15-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-15 | 12:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائية 15-06-2023
2
min
مقدّمة النشرة المسائية 15-06-2023
ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية لليوم 15-06-2023؟
الدنيا من حولنا في حِراك عالمي واحتساب استثمارات بالمليارات ونحن في بلدٍ لا يعرف نوابه العدّ حتى الـ128، فيسقط منهم رقم ليصبح العدد 127، ولا يكلِّف "مدير السيرك " نفسه عناء التفتيش عن الرقم الضائع.
الدنيا من حولنا تتطلع عشرات السنوات إلى الأمام، هذا ما يفعله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فرنسا، حاملًا معه وفدًا وزاريًا واستشاريًا واستثماريًا، طامحًا إلى اتفاقات من ضمن استراتيجيته في نهوض المملكة.
بالتزامن، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في إيران بعد غد السبت، لتعزيز المصالحة بين طهران والرياض.
الدنيا من حولنا في حراك، أمير قطر في بغداد: مصدر دبلوماسي يقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن "القضايا الاقتصادية سيكون لها حيز أساسي وجوهري في المباحثات التي ستجري بين الأمير ورئيس مجلس الوزراء العراقي.
ويضيف: "سنشهد التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم في مختلف القطاعات".
الدنيا من حولنا في حراك، مؤتمر بروكسيل السابع للنازحين السوريين، يقر مساعدات ولا يتلفت للواقع اللبناني المتأثر سلبًا من جراء هذا النزوح، لكن وبما أن لبنان هو الحلقة الأضعف فلا أحد يستجيب لملاحظاته.
مرَّت جلسة أمس من دون أي مفاعيل عربية ودولية، وكأن العالم تعب من لبنان ومن خزعبلات سياسييه: كيف نفسر للعالم مثلًا أن في جلسة الانتخاب تنعقد دورة واحدة؟ ولماذا يرد في الدستور أكثرية الثلثين في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة في الدورات التالية، طالما أن هناك مَن قرر أن لا دورات تالية؟ كيف نفسر للعالم أن نوابنا لا يعرفون العَدّ إلا للرقم 127 ويستعصي عليهم الرقم 128؟
كيف نفسِّر للعالم أن السياسيين يحتفلون فيما الفراغ يتمدد؟
حين يتابع اللبناني ما يتم بحثه بين فرنسا والسعودية، وبين قطر وبغداد، وبين السعودية وإيران، يسأل نفسه: هل نحن على كوكبِ واحد؟ في لبنان نفتش عن طابع بريد وعن إمكانية تسجيل سيارة وعن إمكانية الحصول على دفتر سَوق وعن وعن وعن! ربما الكلمة باتت أعجز عن توصيف ما نحن فيه.
وبما أن السياسة اللبنانية مكانك راوح، العين على اللبنانيين أنفسهم، وعلى نجاحاتهم في أكثر من قطاع، ومن بينها قطاع الصناعات الغذائية الذي يتحول الى قطاع واعد يُتكل عليه لدعم الاقتصاد الوطني.
أخبار لبنان
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة المسائية
مقدمة
LBC
مقدمة النشرة المسائية 14-6-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-14
مقدمة النشرة المسائية 14-6-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-14
مقدمة النشرة المسائية 14-6-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-13
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-13
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-12
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-12
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-14
مقدمة النشرة المسائية 14-6-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-14
مقدمة النشرة المسائية 14-6-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-13
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-13
مقدمة النشرة المسائية 13-06-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-12
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-12
مقدمة النشرة المسائية 12-06-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-11
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟
0
فنّ
04:41
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
فنّ
04:41
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
0
أخبار دولية
09:41
بدء محاكمة رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهم فساد
أخبار دولية
09:41
بدء محاكمة رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهم فساد
0
أمن وقضاء
11:43
تخطّى حاجز ضهر البيدر متجهاً نحو بيروت ولاذ بالفرار.. وعناصر الحاجز تمكنت من ضبط السيارة ومواد مخدِّرَة بداخلها
أمن وقضاء
11:43
تخطّى حاجز ضهر البيدر متجهاً نحو بيروت ولاذ بالفرار.. وعناصر الحاجز تمكنت من ضبط السيارة ومواد مخدِّرَة بداخلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الممثلة العالمية Julia Roberts تحقق حلم مدرب مانشستر سيتي Guardiola
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الممثلة العالمية Julia Roberts تحقق حلم مدرب مانشستر سيتي Guardiola
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بين واشنطن وطهران... تفاهم أم اتفاق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"الجيش لم ينسَ وحورتعلا شاهدة"
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"الجيش لم ينسَ وحورتعلا شاهدة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يمهّد ميقاتي لسلة تعيينات عسكرية وأمنية في ظل تصريف الأعمال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يمهّد ميقاتي لسلة تعيينات عسكرية وأمنية في ظل تصريف الأعمال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جلسة تشريعية عامة لفتح اعتمادات اضافية لتغطية نفقات القطاع العام.. فمن سيغيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جلسة تشريعية عامة لفتح اعتمادات اضافية لتغطية نفقات القطاع العام.. فمن سيغيب؟
0
أخبار دولية
13:32
الدول المضيفة ترفض مواصلة تحملها أعباء النزوح.. والأوروبيون يكتفون برصد مساعدات مالية متواضعة
أخبار دولية
13:32
الدول المضيفة ترفض مواصلة تحملها أعباء النزوح.. والأوروبيون يكتفون برصد مساعدات مالية متواضعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بن سلمان في باريس والعين على اكسبو 2030
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بن سلمان في باريس والعين على اكسبو 2030
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
التوجه الى الحوار ترفضه أطراف وترحب به أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:26
التوجه الى الحوار ترفضه أطراف وترحب به أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لبنان أحد بنود المحادثات بين ماكرون وبن سلمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:41
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
فنّ
04:41
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
2
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
3
فنّ
04:22
أمونة عيد زوجة طوني عيسى تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلاده (صور)
فنّ
04:22
أمونة عيد زوجة طوني عيسى تخطف الأنظار بجمالها في عيد ميلاده (صور)
4
أخبار لبنان
08:47
هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام
أخبار لبنان
08:47
هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام
5
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
6
فنّ
04:51
عيد ميلاد ستيفاني صليبا.. قالب حلوى ضخم وقارب فاخر وإطلالة جريئة (فيديو)
فنّ
04:51
عيد ميلاد ستيفاني صليبا.. قالب حلوى ضخم وقارب فاخر وإطلالة جريئة (فيديو)
7
أخبار دولية
08:52
560 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة
أخبار دولية
08:52
560 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة
8
خبر عاجل
05:16
معلومات للـLBCI: تأجيل جلسة استجواب رجا سلامة امام القاضي ابو سمرا في ملف الادعاء اللبناني بعدما تقدم وكيله القانوني بمعذرة طبية لدخوله المستشفى وتحديد جلسة لرياض ورجا سلامة في ١٢ تموز
خبر عاجل
05:16
معلومات للـLBCI: تأجيل جلسة استجواب رجا سلامة امام القاضي ابو سمرا في ملف الادعاء اللبناني بعدما تقدم وكيله القانوني بمعذرة طبية لدخوله المستشفى وتحديد جلسة لرياض ورجا سلامة في ١٢ تموز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More