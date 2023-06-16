مقدّمة النشرة المسائيّة 16-06-2023

كل الأنظار نحو ما ستسفر عنه القمة الفرنسية السعودية في الأليزية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ملفات عديدة ومتشعبة. في الجانب الذي يهم اللبنانيين، أكدت مصادر ديبلوماسية مواكبة للقمة للـ LBCI أن التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ أرفع المناصب، وتكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة.

اللافت في اللقاء بين ماكرون وبن سلمان مع الوفد السعودي ، حضورُ مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية باتريك دوريل ، من ضمن المسؤولين الفرنسيين . الجدير ذكره أن دوريل مازال يتولَى الملف اللبناني, كما يجدر التذكير أن الرئيس ماكرون عين جان إيف لودريان موفدا شخصيا لمتابعة الملف اللبناني ، وهو سيصل إلى بيروت الاربعاء المقبل ويباشر لقاءاته الخميس, بالرئيس بري وميقاتي والبطريرك الراعي .

في ملف آخر ، مازالت الضجة قائمة بشأن المواقف التي أثيرت في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة, والذي عُقد في بروكسيل. وإلى المواقف التي أكدت على إبقاء النازحين حيث هم ، تعهدت الدول المشاركة بمبلغ 9.6 مليار يورو، على شكل منح وقروض.

في المقابل ، أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتِكس" اليوم, أن عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط "زاد بأكثر من الضعف"عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

عربيًا ، حرب المسيرات من سوريا إلى الاردن تتصاعد ، فقد أعلنت السلطات الأردنية، إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بقطع من الأسلحة . العملية تُعد الثانية خلال أسبوع، إذ تأتي بعد ثلاثة ايام فقط من إسقاط قوات حرس الحدود الأردنية طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة, قادمة ً من الأراضي السورية، وأُسقطت داخل الأراضي الأردنية، في 13 من حزيران الحالي.

لبنانيًا ، لفت اليوم ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، بعد لقائه الرئيس نبيه بري، أنه "اذا كان المجلس عاجزا عن العمل لإنتخاب رئيس الجمهورية ، واذا كان الافرقاء عاجزين عن القيام بحوار بين بعضنا البعض ،الحل الأفضل الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة, وليتحمل كل واحد مسؤوليته. الرئيس بري سمع هذا الرأي, ولم أجده معترضا عليه" .

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة ، نشير إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين تبلّغت رسمياً من سفير لبنان في الإمارات رفع الحظر عن منح اللّبنانيين تأشيراتٍ إعتباراً من اليوم.