مقدمة النشرة المسائية 19-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 19-06-2023

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طيَّر نصاب جلسة الانتخابات الرئاسية الاسبوع الفائت ، ساهم في تأمين النصاب لجلسة الرواتب اليوم ، وعلى الرغم من الاعتراضات على الجلسة والحديث عن لا شرعيتها ، فإن " الاستاذ" يفتتح الصف ساعة يشاء ويقفله ساعة يشاء ، بصرف النظر عن الطلاب في القاعة.

في الموازاة ، " استاذ" الحكومة ، الرئيس نجيب ميقاتي ، يستعد لجلسةٍ لمجلس الوزراء ، وما حدا أحسن من حدا .

وبين حركة ساحة النجمة ، وحركة السرايا ، جمود في قصر بعبدا بسبب الشغور الذي اقترب من أكمال شهره الثامن ، في وقت تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء موعدِ وصول الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، جان إيف لودريان, الذي بحسب المعلومات, سيلتقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون والوزير السابق زياد بارود ،اما بالنسبة إلى الوزير السابق جهاد أزعور فقد يلتقيه لودريان إذا كان في بيروت .

نشير ، من خارج السياق السياسي ، إلى أننا سنقدِّم ، اعتبارا من اليوم ، فقرة في نشرة الأخبار عن السياحة ، لمواكبة الموسم السياحي الحافل هذه السنة .