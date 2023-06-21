مقدمة النشرة المسائية 21-6-2023

على مدى ثلاثة أيام، سينشغل اللبنانيون بالمحادثات التي يجريها جان ايف لو دريان، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص الى لبنان، مع قيادات رسمية وحزبية وسياسية.



فور وصول لودريان الى بيروت، وقبل لقاءاته التي استهلها من عين التينة, نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول دبلوماسي فرنسي قوله: إن "لودريان لن يقدم حلولاً لكنه يسعى لأن يقوم بدور محفز" وذلك للوصول إلى حل للأزمة الرئاسية.



كلمات قليلة انهت محادثات لودريان قبل ان تبدأ، وفتحت الباب واسعا لاكثر من جولةِ لقاءات سيقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي، على مراحل، هذا الصيف في لبنان، حسبما علمت الـLBCI، ما يجعل الحراك الفرنسي يدور حتى الساعة في حلقة مفرغة، وسط عدم اهتمام دولي واقليمي بالملف اللبناني.



فالعالم على موقفه من الأزمة، ويربط حلها بالداخل اللبناني لا بحلول تأتي عبر الحدود، وهو ما أكدته السفيرة الأميركية دوروثي شيا أمس.



شيا أعادت التذكير أن مستقبل لبنان يبدأ بالاصلاحات، ودعت في الملف الرئاسي، مجلس النواب، الى التوصل الى اتفاق لانتخاب رئيس يضع مصلحة لبنان أولا، لا شبهة فساد عليه، ولا يخضع لأي تأثير خارجي.



أيام قليلة، وتظهر نتيجة اللقاءات الفرنسية بالفريقين الداعمين لسليمان فرنجيه من جهة، وجهاد أزعور من جهة أخرى.



فريقان باتا متأكدين من عدم قدرة أي منهما على نيل أكثرية تمكنه منفردا من ايصال مرشحه الى بعبدا، ويقولان همسا إن الرئاسة "كربجت" فيما الوضع الاقتصادي مستمر في التأزم.