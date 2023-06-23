مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023

الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لو دريان ، سيعود إلى باريس، بعد ثلاثة ايام من لقاءاته الاستطلاعية في بيروت ، ويعد تقريره ليرفعه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ، وبعد الإطِّلاع والمناقشة ، تصدر توجيهات جديدة من الأليزية إلى لودريان، وفي ضوئها يعود إلى بيروت ، في زيارة ثانية لا يكون فيها مستمعًا أو طارحًا أسئلة محددة ، بل ربما حاملًا مقترحات أو فلنسمِّها نصائح، هذا يعني أن لا جلسة ثالثة عشرة لمجلس النواب قبل أن تتبلور مهمة الموفد الفرنسي وزيارته الثانية .

بهذا المعنى لا توقع لأي تطور قبل عيد الأضحى ، وهكذا يمر حزيران دون انتخاب رئيس ، ويطوي الشغور الرئاسي شهره الثامن ، مع انفتاح على الشهر التاسع لاستمرار الشغور ، إلا إذا حصل تطور ما من خارج الحركة الفرنسية ، وهذا مستبعد حتى الساعة.

في ملف حاكمية مصرف لبنان ، معلوماتٌ لل lbci أن البحثَ لا يزالُ مستمرا في الكواليس ، في كيفيةِ مواصلةِ حاكمِ مصرف لبنان عملَه بعد انتهاءِ ولايتِه في الحادي والثلاثين من تموزَ المقبل في حالِ استمرارِ الشغور في رئاسةِ الجمهورية.