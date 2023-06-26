مقدّمة النشرة المسائية 26-06-2023

ماذا جاء في مقدّمة النشرة المسائية للـLBCI لليوم 26-06-2023؟

مرَّ قطوع تمرد فاغنر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما حبس العالم انفاسه، لكن لفترة قصيرة بعدما أدت المداخلات والضغوط إلى وقف التمرد، الذي قد يكون "بروفا" .



تراجع التمرد تزامن مع جرعة دعم تلقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرزها من الرئيس الإيراني. في المقابل، موقف مغاير لحلف الناتو، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اعتبر ان التمرد يثبت أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان "خطأ استراتيجيا".



دوليًا أيضًا، تطور في الملف الأميركي الايراني: الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن أن إيران تأمل في أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إلى تبادل أسرى في المستقبل القريب.



لبنانيًا، تطور عسكري في الجنوب: حزب الله أعلن أنه أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب بلدة زبقين"، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط مسيرة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية خلال نشاط "روتيني".



وأشار إلى أنه "ليس هناك خشية من تسرب للمعلومات".



البداية من آفة تكاد تقضي على مجتمعات ودول تستلزم حربًا شاملة عليها: المخدرات