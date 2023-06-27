مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023

أضحى مبارك للبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا في لبنان والعالم العربي والعالم .



خمسةُ أيام ، اعتبارا ًمن غد الأربعاء ، سيرتاح فيها اللبنانيون من السياسة التي تعود اعتبارًا من الاثنين المقبل ، ونكون قد دخلنا في تموز ، أي الشهر التاسع على الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. هذا الإستحقاق بات معلقًا على مهمة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان ، الذي يُتوقَّع أن يعود إلى لبنان في النصف الثاني من تموز ، بعد أن يكون قد رفع تقريره إلى الرئيس ماكرون ، وبعد أن يكون قد أجرى مَروحة اتصالات بعواصمَ معنيةٍ بالشأن اللبناني .



ماليًا وقضائيًا، وبعد ما أثير في موضوع التدقيق الجنائي ، وزارة المال خرجت على صمتها في قضية تقرير شركة " الفاريز أند ماشال " فأعلنت أن العقد موقّعٌ مع الحكومة اللبنانية ممثلة ًبوزير المالية، وأن دورَ الوزارة فيه يقتصر على التنسيق بين مصرف لبنان وشركةِ التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير مُلكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يُستدعى معه أن تسلَّم النسخةُ النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرفَ بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس.



وكانت صدرت انتقاداتٌ لعدم نشر التقرير ، ابرزها من المستشار السابق للرئيس ميشال عون ، سليم جريصاتي .



تمرد فاغنر انتهى لكن تداعياتِه مستمرة ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف ان موسكو دفعت العام الماضي ما يزيد قليلاً عن مليار دولار لمجموعة فاغنر كرواتبَ للمقاتلين ومكافآتٍ تحفيزية بين أيار 2022 وأيار 2023 فقط".



وقبل الدخول في تفاصيل النشرة ، نشير إلى وفاة الممثل عبدالله حمصي الذي تعرفُه الأجيال على مدى نصف قرن بإسم " أسعد " في مسلسل " ابو سليم" والذي عرِف بإسم "دويك" أيضًا ، وأدى أدوارًا في الأعمال السينمائية للرحابنة، ابرزها " سفر برلِك" و"بنت الحارس" .



