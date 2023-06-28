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مقدمة النشرة المسائية 28-06-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-28 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 28-06-2023
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مقدمة النشرة المسائية 28-06-2023

مقدمة النشرة المسائية

لم يكن ينقص التعطيل في لبنان سوى العطلة، ليدخل البلد في غيبوبة السياسة التي يعوِّض عنها حضور السياحة. 

لبنان السياسي "خارج الخدمة" حتى الإثنين المقبل، على أبعد تقدير، هذا لا يعني أنه اعتبارًا من الثلاثاء هناك شيء سيتحرك، فالوضع "مكربَج" قبل العطلة، ويتمدد إلى ما بعدها ، فإذا كان الملف الرئاسي بيد الفرنسيين، وتحديدًا بيد الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي لودريان، فلا شيء سيتحرك قبل عودة الأخير اعتبارًا من النصف الثاني من تموز، أما الدول الأخرى المعنية بالشأن الرئاسي، سواء أكانت عربية أو إقليمية أو دولية، فلم تحرك ساكنًا حتى الساعة، على الأقل علنًا.

الملف الأبرز المرشح للتفاعل هو ملف تقرير "الفاريز أند مارسال" عن التدقيق الجنائي، هذا الملف سيتحرك من زاوية نشره أو عدم نشره، ومن زاوية هل تُرسِل الشركة مسودَّة أو التقرير النهائي؟ 

في ملف المخدرات،  ولكن عربيًا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث عملياتها لمواجهة تزايد انتشار المخدرات، وتتشارك محافظة الأنبار حدودا طويلة مع كل من سوريا والأردن والسعودية.

في آخر تطورات الحرب الأوكرانية، والمواقف منها، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن من الواضح أن فلاديمير بوتين "المنبوذ" (كما وصفه) يخسر الحرب في أوكرانيا لكن من المبكر القول إن كان تمردُ مجموعة فاغنر المسلحة أضعفَ الرئيس الروسي من عدمه.



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