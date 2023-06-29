مقدمة النشرة المسائية 29-06-2023

الحدث من نيويورك.. الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فوض إلى الدول الاعضاء إقرار مشروع قانون لكشف مصير المفقودين في سوريا. مشروع سيتم التصويت عليه هذه الليلة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.في مستهل هذه النشرة سيكون معنا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ليحدثنا عن هذا الموضوع.في الشأن النقدي والاقتصادي، حدثان: الأول، تقرير صندوق النقد الدولي عن لبنان، والذي يشير إلى المعطيات التالية:نسبة البطالة تسجل نحو 30 بالمئة، 58% من هذه النسبة هم من الشباب.الليرة اللبنانية فقدت 98 في المئة من قيمتها، والغلاء والتضخم في مستوى قياسي.الدولة مفلسة.الحدث المالي الثاني: أين استقر تقرير الفاريز أند مارسال؟التقرير الأولي لايزال في وزارة المال. حاكم مصرف لبنان تلقى نسخة منه باعتباره المعني الأول به.يتولى الحاكم الرد وإرسال الردود عبر وزارة المال إلى Alvarez&Marshall منتظرا إجابات منها.نسخة من التقرير يُفترض ان تبلًغ للحكومة ونسخة ستذهب للرئيس بري. ليس هناك من مؤشر ان التقرير سينشر.