مقدمة النشرة المسائية 2-7-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟

مدينة بشري، كما عموم اللبنانيين، في انتظار نتائج التحقيق في مقتل هيثم طوق ثم مالك طوق، لأن ما قبل جلاء التحقيق، فإن معظم اللبنانين، مقيمين، وفي دنيا الإغتراب، أصبحوا محققين وخبراء أسلحة وطب شرعي وعلم الجريمة، تماما كما تحوّلوا إلى خبراء زلازل، بعد الزلزال، وخبراء أوبئة أثناء كورونا، وخبراء لقاحات، وخبراء متفجرات بعد انفجار أو تفجير المرفأ.



حادثة بشري وقعت أمس، وحتى الساعة، مَن يستطيع إحصاء التغريدات وكلام المنصَّات وغيرها، عن ظروف هذه الحادثة... كلامٌ عن قنص من بعيد، ثم إطلاق نار من قريب، ثم اشتباك، ثم ثلاثة قتلى، ثم عودة إلى قتيلين، ثم إطلاق النار تمّ من مروحية الجيش، ثم إطلاق نار على الجيش، ثم أن الموقوفين بالعشرات، ثم ظهور مسلَّح...



شعبٌ يعرف كلَّ شيء، وخبيرٌ في كل شيء...



ولكن بعد آلاف التغريدات، يبقى السؤال: ما حقيقة ما جرى؟ بكل بساطة، المطلوب انتظار التحقيق، والمطلوب تسريع التحقيق، لئلا يبقى ما حصل عرضةُ للتجاذبات والتغريدات والإشاعات.



غدا، تشيِّع بشري هيثم ومالك طوق، وبلديتها أعلنت الحداد التام غداً الإثنين، وطلبت التزام الحداد والاقفال.



سياسيًا، انتهت العطلة ليستمر التعطيل، ولا جلسة لمجلس الوزراء بسبب عدم وجود جدول الأعمال، لكن هناك اجتماع وزاري غدا في السراي لبحث ملف المطار، بعد جولة الرئيس ميقاتي فيه، على أن يضم الإجتماع وزراء الداخلية والأشغال والسياحة والمدير العام للأمن العام ورئيس الميدل إيست. ويأتي هذا الاجتماع بعد الضغط الهائل على المطار حيث عدد الركاب بين وافدين ومغادرين تجاوز الـ35 ألفًا يوميًا.



في فرنسا، استمرت أعمال الشغب، وربطا بهذه التطورات، شغب في سويسرا، فقد أعلنت الشرطة السويسرية توقيف ستة شبان وشخصا راشدا في أعقاب اضطرابات ليلية في مدينة لوزان تأثر منفذوها بأعمال الشغب في فرنسا.