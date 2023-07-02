الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 2-7-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-02 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 2-7-2023
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 2-7-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟

مدينة بشري، كما عموم اللبنانيين، في انتظار نتائج التحقيق في مقتل هيثم طوق ثم مالك طوق، لأن ما قبل جلاء التحقيق، فإن معظم اللبنانين، مقيمين، وفي دنيا الإغتراب، أصبحوا محققين وخبراء أسلحة وطب شرعي وعلم الجريمة، تماما كما تحوّلوا إلى خبراء زلازل، بعد الزلزال، وخبراء أوبئة أثناء كورونا، وخبراء لقاحات، وخبراء متفجرات بعد انفجار أو تفجير المرفأ. 

حادثة بشري وقعت أمس، وحتى الساعة، مَن يستطيع إحصاء التغريدات وكلام المنصَّات وغيرها، عن ظروف هذه الحادثة... كلامٌ عن قنص من بعيد، ثم إطلاق نار من قريب، ثم اشتباك، ثم ثلاثة قتلى، ثم عودة إلى قتيلين، ثم إطلاق النار تمّ من مروحية الجيش، ثم إطلاق نار على الجيش، ثم أن الموقوفين بالعشرات، ثم ظهور مسلَّح... 

شعبٌ يعرف كلَّ شيء، وخبيرٌ في كل شيء... 

ولكن بعد آلاف التغريدات، يبقى السؤال: ما حقيقة ما جرى؟ بكل بساطة، المطلوب انتظار التحقيق، والمطلوب تسريع التحقيق، لئلا يبقى ما حصل عرضةُ للتجاذبات والتغريدات والإشاعات. 

غدا، تشيِّع بشري هيثم ومالك طوق، وبلديتها أعلنت الحداد التام غداً الإثنين، وطلبت التزام الحداد والاقفال.

سياسيًا، انتهت العطلة ليستمر التعطيل، ولا جلسة لمجلس الوزراء بسبب عدم وجود جدول الأعمال، لكن هناك اجتماع وزاري غدا في السراي لبحث ملف المطار، بعد جولة الرئيس ميقاتي فيه، على أن يضم الإجتماع وزراء الداخلية والأشغال والسياحة والمدير العام للأمن العام ورئيس الميدل إيست. ويأتي هذا الاجتماع بعد الضغط الهائل على المطار حيث عدد الركاب بين وافدين ومغادرين تجاوز الـ35 ألفًا يوميًا.  

في فرنسا، استمرت أعمال الشغب، وربطا بهذه التطورات، شغب في سويسرا، فقد أعلنت الشرطة السويسرية توقيف ستة شبان وشخصا راشدا في أعقاب اضطرابات ليلية في مدينة لوزان تأثر منفذوها بأعمال الشغب في فرنسا.

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-07-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-01

مقدمة النشرة المسائية 01-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-30

مقدمة النشرة المسائية 30-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-29

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-28

مقدمة النشرة المسائية 28-06-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-01

مقدمة النشرة المسائية 01-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-30

مقدمة النشرة المسائية 30-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-29

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-28

مقدمة النشرة المسائية 28-06-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:30

بيان مشترك لنائبي قضاء بشري...

LBCI
فنّ
2023-04-18

نهاية مسلسل "النار بالنار"... غير مُتوقعة!

LBCI
عالم الطبخ
2023-07-01

إلى محبي القريدس... إليكم وصفة "القريدس بالكاري والأرزّ" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-01

الخلافات بين الضنية وبشري تعيد الدم إلى الواجهة وضحية جديدة اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:36

ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:08

حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:37

لحظات مروعة... امرأة "ميتة" تستيقظ أثناء جنازتها!

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
خبر عاجل
16:15

اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً

LBCI
أمن وقضاء
05:41

حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما

LBCI
منوعات
06:58

قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
أخبار لبنان
09:33

تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟

LBCI
خبر عاجل
14:00

تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More