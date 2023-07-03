الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 03-07-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-03 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 03-07-2023
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 03-07-2023

مقدمة النشرة المسائية

شيَّعت بشري الضحيتين هيثم ومالك طوق... البطريرك الراعي الذي رأس الجنازة انتقد تأخّر القضاء في بت النزاع، معتبرًا أن تباطؤ القضاء يفتح الباب أمام كل التعديات، وإذا شدد على "أننا لا نريد أن نصنع العدالة بأيدينا". كما شدد على "أننا نريد أن نعرف مَن هو القاتل". 

على المستوى القضائي، تستمر التحقيقات إنْ تلك التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش أو تلك التي تجريها قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، ويُتوقَّع أن يبدأ رسم ملامح ما حصل، بعد إنجاز التحقيقين. 

في موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كلامُ من الرئيس السوري بشار الأسد أمام وزير الخارجية الأردني، تحدث فيه عن ثلاثة شروط للعودة: العودة الآمنة، وهي أولوية بالنسبة للدولة السورية، كما يقول، والشرط الثاني ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة، والشرط الثالث متطلبات الإعمار والتأهيل بكل أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر.

تأسيسًا على ما تقدَّم، بالشروط الثلاثة المترابطة، لا عودة قريبة، على رغم كل المحاولات اللبنانية. 

وفيما فرنسا منهمكة بإطفاء الحرائق وأعمال الشغب، وقد سقط لها اليوم قتيل من رجال الإطفاء، توالى الإحتقان بينها وبين إيران التي حذرت اليوم من تداعيات ما وصفته "دعم واستضافة الإرهابيين" بعد إقامة مجموعات من المعارضة المحظورة في طهران، تجمعا في باريس.

وكان الآلاف قد تجمعوا في العاصمة الفرنسية بدعوة من "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف يضم جماعة "مجاهدي خلق" التي تصنّفها طهران "إرهابية"، للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول الفائت.  

اقتصاديًا على المستوى العالمي، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعًا.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة المسائية

LBCI

لبنان

مقدمة النشرة المسائية 2-7-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-05-05

في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

LBCI
أخبار لبنان
04:13

فادي كرم للـLBCI: المشكلة في لبنان ليست الرئاسة بل تموضع الأطراف السياسية كل واحد في طرف

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-01

سوزان جبور للـLBCI: المفقودون قسرًا هم من أولى ضحايا التعذيب وكان على الدبلوماسية اللبنانية أن تواكب القرار منذ بدء العمل على صياغته وامتناع لبنان عن التصويت لا ينفي أن عليه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية

LBCI
أخبار سياسية
2023-06-30

جرادة للـLBCI: لا ألوم المبادرة الفرنسية بل ألوم الذين لم يُبادروا في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-02

مقدمة النشرة المسائية 2-7-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-01

مقدمة النشرة المسائية 01-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-30

مقدمة النشرة المسائية 30-06-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-06-29

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:31

أحمد سعد يهين منظّمة حفله في تونس: "اسكتي".. ثم يصدر بياناً توضيحياً (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:11

لا بديل لسلامة ولا تعيينات عسكرية؟ (الاخبار)

LBCI
منوعات
2023-06-04

بعد إقرار قانون يقلص أراضيهم... سكان البرازيل الأصليون يعتبرونه "إبادة" لهم

LBCI
آخر الأخبار
16:04

نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": صيرفة تلعب اليوم دورًا اجتماعيًا من خلال الرواتب ولكن لا يجب ان يتم استخدام القطاع النقدي لخلق حلول اجتماعية وعلى الدولة تحسين ايراداتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قضية ساحة مار مخايل تسير كقصة إبريق الزيت

LBCI
أخبار دولية
13:51

في اليوم السادس للأحداث في فرنسا... الأرقام حول الخسائر والموقوفين تتظهر

LBCI
أخبار دولية
13:47

مدينة جنين مخيمها في وجه أوسع عملية عسركية إسرائيلية منذ 2002

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

وفد نيابي يمثل المعارضة في برلين من أجل عرض الواقع السياسي والإقتصادي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بيروت... مدينة ضاربة في التاريخ وفي أحيائها وشوارعها ألف حكاية وحكاية

LBCI
أمن وقضاء
13:36

ابنة الـ6 أعوام ضحية وحش بشري.. وبعض وسائل التواصل والاعلام شاركوا بالجريمة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عندما يغيب الحل تسقط الدماء... الجيش يوقف ٢٨ شخصًا بين بقاعصفرين وبشري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أهالي بشري ودّعوا هيثم ومالك طوق.. إلى أين وصلت التحقيقات في القضية؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 03-07-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
05:19

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران

LBCI
فنّ
04:40

بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!

LBCI
خبر عاجل
16:15

اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً

LBCI
أمن وقضاء
07:13

يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين

LBCI
أخبار لبنان
11:41

الراعي من بشري: نؤمن بالدولة ونعرف القاتل وهذه ليست مجرد حادثة والمطلوب ترسيم الحدود في القرنة السوداء وإنهاء الفتنة

LBCI
خبر عاجل
14:00

تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2

LBCI
منوعات
04:06

بعد أن أخبروهم أن جدتهم توفيت في فراشها... الحقيقة الصادمة انكشفت: اختنقت في دار الرعاية حتى الموت!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More