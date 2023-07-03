مقدمة النشرة المسائية 03-07-2023

مقدمة النشرة المسائية



شيَّعت بشري الضحيتين هيثم ومالك طوق... البطريرك الراعي الذي رأس الجنازة انتقد تأخّر القضاء في بت النزاع، معتبرًا أن تباطؤ القضاء يفتح الباب أمام كل التعديات، وإذا شدد على "أننا لا نريد أن نصنع العدالة بأيدينا". كما شدد على "أننا نريد أن نعرف مَن هو القاتل".



على المستوى القضائي، تستمر التحقيقات إنْ تلك التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش أو تلك التي تجريها قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، ويُتوقَّع أن يبدأ رسم ملامح ما حصل، بعد إنجاز التحقيقين.



في موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كلامُ من الرئيس السوري بشار الأسد أمام وزير الخارجية الأردني، تحدث فيه عن ثلاثة شروط للعودة: العودة الآمنة، وهي أولوية بالنسبة للدولة السورية، كما يقول، والشرط الثاني ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة، والشرط الثالث متطلبات الإعمار والتأهيل بكل أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر.



تأسيسًا على ما تقدَّم، بالشروط الثلاثة المترابطة، لا عودة قريبة، على رغم كل المحاولات اللبنانية.



وفيما فرنسا منهمكة بإطفاء الحرائق وأعمال الشغب، وقد سقط لها اليوم قتيل من رجال الإطفاء، توالى الإحتقان بينها وبين إيران التي حذرت اليوم من تداعيات ما وصفته "دعم واستضافة الإرهابيين" بعد إقامة مجموعات من المعارضة المحظورة في طهران، تجمعا في باريس.



وكان الآلاف قد تجمعوا في العاصمة الفرنسية بدعوة من "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف يضم جماعة "مجاهدي خلق" التي تصنّفها طهران "إرهابية"، للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول الفائت.



اقتصاديًا على المستوى العالمي، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعًا.