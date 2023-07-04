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مقدمة النشرة المسائية 04-07-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-04 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 04-07-2023

مقدمة النشرة المسائية

سعيٌ حثيث إلى سحبِ صاعق التفجير في أكثرَ من منطقة متنازع عليها، وإثر حادثة القرنة السوداء. الرئيس ميقاتي أصدر قرارًا شكَّل بموجِبه لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، برئاسة وزير الداخلية، لتحديدِ الحدود العقارية في مناطقِ بشري الضنية، القبيات الهرمل، فنيدق عكار العتيقة، أفقا لاسا، اليمونة العاقورة. وتضم وزاراتِ البيئة والطاقة ومديرية الشؤون العقارية في المالية، والعدل ومجلس الانماء والأعمار، والمشروع الأخضر في وزارة الزراعة وقيادة الجيش.

وفي ملف التحقيق، وزيرُ العدل يزور البطريرك الراعي غداً ويعلِنُ بعد اللقاء عن معطياتٍ جديدة بشأن الجريمة. 

في غضون ذلك، بدأت الصورة ترتسم لدى التحقيق الذي تجريه قاضية ُالتحقيق الأول في الشمال، القاضية سمرندا نصار حيث تم جمعُ ادلة مفيدة جدا من مسرح الجريمة الأولى، وأرسلت الى التحليل لمطابقتها ومقاطعتها. نصار استدعت المدير الطبي في مستشفى بشري الحكومي الدكتور مقدسي الذي تراجعَ أمامها عن إفادتهِ التي أدلى بها يوم الأحد، متعهدًا بأن يُصدر بيانًا بهذا الشأن وينشرَه في الوسيلة التي أعطاها التصريح، وهو كان قد أدلى سابقاً بكلام عن قرب المسافة التي قُتل منها هيثم طوق، تراجعَ عنه فيما بعد. هذا في الملف المستجِد بعد حادثة القرنة السوداء. 

في قضية تقرير الفاريز أند مارسال، جددت وزارة المال توضيحها أن ما تسلمته من الشركة ليس سوى مسودّةٍ أولية للتقرير الذي تُعدّه للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وهو ليس التقريرَ المتكامل والنهائي.... وتتابع الوزارة أن دورَها في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير، وأن الوزارة ستعمدُ فور تسلّمها التقريرَ النهائي الى رفعِه لمجلس الوزراء صاحبِ الصلاحية في التصرف بمضمونه.

في ملف السياحة، بدت حركةُ المسافرين عبر مطار بيروت ناشطة جداً خلال شهر حزيران الفائت، وتميّزت بتسجيل الرقم الأعلى منذ مطلع العام الحالي، لا بل يمكن القول إنها من بين الأعلى منذ سنوات. فيما يعود جزء من المغتربين اللبنانيين كمستثمرين.
 

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