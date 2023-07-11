مقدمة النشرة المسائية 11-07-2023

هل وصل المحظور إلى شنِّ هجوم على المؤسسة العسكرية؟ ما قاله هذا المساء رئيس التيار الوطني الحر بحقِّ قائد الجيش ، يُشكِّل بداية مرحلة ، غيرَ مسبوقة في سقفها، إذا بلغ الهجوم حدَّ الإتهامات بالفساد وبالإنقلاب العسكري.



يقول باسيل : " الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشراتِ العقود بالتراضي، واذا لا سمح الله لم يُنتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري هناك مبدأ "الإمرة" ، وايُّ محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع هي انقلابٌ عسكري حقيقي".



بهذا الموقف يكون باسيل قد دخل في اشتباك مباشر مع قائد الجيش، مصوِّبًا عليه بالفساد، من باب عقود التراضي، وبموضوع رئيس الاركان ، وهذا يُدخِل باسيل في اشتباك أيضًا مع وليد وتيمور جنبلاط اللذين أوفدا وائل أبو فاعور أمس إلى الرئيس ميقاتي لموضوع رئيس الأركان.



يبلغ التأزم ذروتَه قبل أيام من وصول الموفد الشخصي للرئيس ماكرون، إيف لو دريان إلى بيروت، وهذه المرة لطاولة الحوار التي لم تتبلور كليًا بعد .

واليوم عُقِد في منزل السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة لقاء ضمه ونظيره القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي وذلك لوداعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى لبنان.وبحسب معلومات الLBCI ،فإن الطرفين بحثا في الاجتماع التحضيري للاجتماع الخماسي والذي سيعقد في الدوحة الاسبوع المقبل.



كلُّ هذه الملفات يُنتظر أن يجيب عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته مساء غد.



في ملف "حضانة التعنيف"، مزيدٌ من الإدانات، واستنفارٌ على مستوى الرأي العام بعد الغضب الذي أثارته الفيديوهات الموزَّعة .



أين استقرت هذه القضية اليوم ؟ بعد الإنتهاء من الإستماع لإفادتي كلٍ من صاحبة دار الحضانة والموظفة التي تَظهر في مقاطع التصوير، تم توقيفُهما وإحالتهما أمام القضاء المختص عملاً بإشارة النائبة العامة الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، للإدعاء عليهما بحسب الأصول.