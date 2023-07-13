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مقدّمة النشرة المسائيّة 13-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-13 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 13-07-2023
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مقدّمة النشرة المسائيّة 13-07-2023
قرار البرلمان الأوروبي في شأن النازحين السوريين في لبنان اتُخِذ في ظل غياب، وربما غيبوبة الديبلوماسية اللبنانية ، حتى بعد اتخاذ القرار، لم تتجاوز ردات الفعل الإستنكارات وغالبًا عبر التغريدات ... لبنان في وضع المستضعَف، ومن دون قرار كبير، ستبقى أوروبا وغير أوروبا، في موقع اتخاذ القرار عن لبنان، وسيبقى لبنان في موقع ... التغريد.
القرار الأوروبي غير ملزم للبنان، ولكن كيف ستتصرف السلطة اللبنانية حياله؟ هل ترضخ ؟
لا جواب قبل أن تفك السلطة اللبنانية والديبلوماسية اللبنانية ، عقدة لسانها لأن الصمت في هذه الحال ليس " ابلغ الكلام " بل قد يكون " الصمت علامة الرضا" .
لكن عقدة اللسان فُكَّت هذا المساء ، ولو جزئيًا ، إذ أعلنت الخارجية اللبنانية ان مهام اللجنة اللبنانية لا زالت مدار بحث والرئيس نجيب ميقاتي سيأخذ قراراً بشأن مهامها الاسبوع المقبل وان اللجنة العربية ستناقش ملف النازحين في اجتماع لها في السادس عشر من آب المقبل.
بالانتقال إلى ملف الجنوب، الهدوء عاد مسيطرًا، واللافت موقف الخارجية الاميركية التي اعرب متحدث باسمها للـLBCI عن القلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من إسرائيل ولبنان، ودعا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة كما دعا لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل.
ماليًا ، وفي ملف مصرف لبنان والحاكمية، وقبل اسبوعين من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، يطلق نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الإثنين المقبل، مشاورات مع القوى السياسية في الحكومة والبرلمان لعرض خارطة طريق للخروج من الأزمة المالية والنقدية طالبا منهم الموافقة عليها من أجل انتقال إيجابي من مرحلة إلى أخرى.ولا يستبعد أيضا أن يتواصل منصوري مع البطريرك الراعي.
البداية من آخر تطورات الوضع في الجنوب.
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المسائيّة
13-07-2023
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