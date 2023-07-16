الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 16-7-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-16 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 16-7-2023
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
2
min
مقدمة النشرة المسائية 16-7-2023
ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟
نغّص الدولار عطلة نهاية الأسبوع، وسجَّل نقطة سوداء في بياض السياحة... كاد القطوع أن يمر لولا مرصاد مَن يتربصون بسعره لينقضوا على أسعار الأدوية والمواد الغذائية، وهو انقضاض غير مبرر، لكن القائمين به يتفلتون من أي قانون وحتى من أي حس وطني.
ماذا حصل للدولار في أربعٍ وعشرين ساعة؟
جُنَّ فقفز من 91 ألف ليرة ليلامس المئة ألف ليرة ثم يعود إلى ما كان عليه؟
كيف؟ لماذا؟
كالعادة لدينا أربعة ملايين خبير مالي ومصرفي، وكلّ واحد منهم يدّعي أنه يملك حقيقة ما يجري، فتكون لدينا أربعة ملايين حقيقة، في غياب مسؤولين يُفترض فيهم أن يقولوا للناس ماذا جرى!
الحقيقة المثبتة أن صيدليات ومحطات محروقات وسوبرماركت، في لحظات الإرتفاع، رفعت أسعارها، وبعض القطاعات، ومنها السوبرماركت، أبقت على التسعيرة المرتفعة للدولار، في تكرار لما كان يحصل في السابق: الدولار والأسعار خطان تصاعديان في غياب الرقابة. إنخفض الدولار، فمَن يُنزِل الأسعار عن الشجرة؟
في السياسة والرئاسة، تجتمعُ غدا في الدوحة اللجنة الخماسية بمشاركة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وقد علمت الـLBCI أن السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحاً إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع.
وبالتزامن مع اجتماع الدوحة غدًا، بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، زيارة إلى قطر ينقل خلالها رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وعشية اجتماع الدوحة، ارتياب عبَّر عنه، بشكلّ منفصل كلّ من رئيس التيار الوطني الحر ورئيس حزب القوات اللبنانية.
جبران باسيل يقول: "أيُّ تدخلٍ خارجي مرحّبٌ فيه ليساعدنا، ومرفوضٌ اذا بدّو يفرض علينا خيارات لمصلحته...".
ويتابع: "اذا نجح (الحوار)، الجلسة بتجسّد التفاهم، واذا فشل، فديمقراطية التصويت تحسم الخلاف".
سمير جعجع يقول: "ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان، لهذه المسألة حل واحد بسيط طبيعي منطقي دستوري وهو أن يقوم النواب في مجلس النواب بانتخاب رئيس".
بين عدم وضوحِ ما قد يحصل في الدوحة، وموقفَي المكوّنين المسيحيين، ما هو لون الدخان الذي سينبعث من لقاء الدوحة؟
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية 15-07-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-15
مقدمة النشرة المسائية 15-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-15
مقدمة النشرة المسائية 15-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-14
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-14
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-12
مقدمة النشرة المسائية 12-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-12
مقدمة النشرة المسائية 12-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-11
مقدمة النشرة المسائية 11-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-11
مقدمة النشرة المسائية 11-07-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-15
مقدمة النشرة المسائية 15-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-15
مقدمة النشرة المسائية 15-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-14
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-14
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-13
مقدّمة النشرة المسائيّة 13-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-13
مقدّمة النشرة المسائيّة 13-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-12
مقدمة النشرة المسائية 12-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-12
مقدمة النشرة المسائية 12-07-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-14
تحقيق أمنية مسنّة على فراش الموت... أرادت رؤية فرسها للمرة الأخيرة وهكذا جرى اللقاء المؤثّر! (فيديو)
منوعات
2023-07-14
تحقيق أمنية مسنّة على فراش الموت... أرادت رؤية فرسها للمرة الأخيرة وهكذا جرى اللقاء المؤثّر! (فيديو)
0
رياضة
2023-06-30
منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة يحافظ على مركزِه ضمن منتخبات النخبة في آسيا
رياضة
2023-06-30
منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة يحافظ على مركزِه ضمن منتخبات النخبة في آسيا
0
فنّ
2023-02-09
الكاميرا ترصد "الثنائي الرومنسي" في موقف حرج... فهل تظهر المشاكل بين بن أفليك وجينيفر لوبيز؟ (فيديو)
فنّ
2023-02-09
الكاميرا ترصد "الثنائي الرومنسي" في موقف حرج... فهل تظهر المشاكل بين بن أفليك وجينيفر لوبيز؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-06-10
السفير السعودي غادر الى الرياض للتشاور
أخبار لبنان
2023-06-10
السفير السعودي غادر الى الرياض للتشاور
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
15:06
موجة الحر التي تخنق أوروبا ودولاً أخرى حول العالم مستمرة حتى الأسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
14:59
إتفاق بين العراق وسوريا على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
تقارير نشرة الاخبار
14:45
بدعوة من المايسترو... حملةُ تنظيف من الشاطئ وصولاً الى جزيرة النخيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هايكنغ في الشبانية في نشاط رياضي لإستكشاف جمال الطبيعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نجوم لبنانيون وعرب يملأون فضاء المناطق بحفلات موسيقية آخرها كانت للنجمة نوال الزغبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بنص جونية مهرجان نابض بالحياة ومستمر حتى ٣١ تموز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!
تقارير نشرة الاخبار
13:14
أهلا بهالطلة من قلعة الشقيف الجنوبية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!
تقارير نشرة الاخبار
13:12
لاسا... الأرض التي تنازع والحل مؤجّل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مَن سيتكلّف بترؤس لجنة الحوار بشأن النازحين مع سوريا بعد إعتذار بو حبيب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:20
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
حال الطقس
01:20
موجة الحرّ التي تضرب لبنان.. مستمرّة
2
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
خبر عاجل
05:35
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
3
فنّ
05:11
جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
05:11
جلسة تصوير رومانسية بامتياز تجمع طوني عيسى وزوجته على شاطئ البحر (فيديو)
4
أمن وقضاء
07:06
دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة
أمن وقضاء
07:06
دعا جاره إلى منزله لإلهائه واتّفق مع شخص آخر على تنفيذ السرقة
5
صحف اليوم
00:04
الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:04
الخلاف بين رياض سلامة ونوابه يخرج إلى العلن (الشرق الأوسط)
6
منوعات
07:05
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
منوعات
07:05
فيديو أبكى الملايين... سعودي مشلول يمدح زوجته بكلمات مؤثرة رغم طلبها الطلاق! (فيديو)
7
أخبار سياسية
05:49
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
أخبار سياسية
05:49
جعجع: في المسألة الرئاسيّة ليتوقفوا عن الإنتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان
8
أخبار لبنان
02:42
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
أخبار لبنان
02:42
رئيس بلدية الغبيري بعد حادثة اطلاق النار: ظاهرة جعلت لكل حي "ديك" يفرض سطوته بقوة ودعم من جماعة المنتفعين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More