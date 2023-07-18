مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023

مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023

جاء بيان الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان في الدوحة ، واضحًا في مضمونه ، وبعبارات مُنتقاة بدقِّة ، بما لا يفتح مجالًا للأجتهاد أو للتفسير.

في المضمون: "الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية"

وفي المضمون ايضًا :"من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤولياتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد ، رئيسًا يجسد النزاهة ويشكّل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.

لقد ناقشنا خيارات محددّة في ما يتعلّق باتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال."

هل هذا النص ، المبسَّط ، بحاجة إلى شرح أو توضيح؟

أما العبارات المنتقاة بدقة فتذهب إلى الهدف مباشرةً:

"التعجيل" في اجراء الإنتخابات. "الشروع" ( أي البدء) في الانتخاب . رئيس يجسد "النزاهة" ويشكِّل "ائتلافا" واسعاً،( والإئتلاف هنا يعني ألا يكون رئيس تحدٍّ ، كما يعني حكومةً إئتلافية.

البيان المؤلف من مئة وعشرين كلمة ، لم ترد فيه كلمة " حوار" ، ما يعني ان لا حوار قبل الانتخابات .

مصادر LBCI تؤكد :

لا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان.

العقوبات ستطال شخصيات سياسية لبنانية وكل طرف يعطل عملية انتخاب الرئيس.

لا حوار وطنيًا إلا بعد إنتخاب رئيس تحت قبة البرلمان اللبناني وفق الاصول الدستورية، ويكون الحوار برئاسة الرئيس المنتخب.

وبين البيان والمصادر ، قضي الأمر ، لا انتخابات في المدى المنظور ، إذا بقي حزب الله متمسكًا بمرشحه " أو لا أحد " وبقي الرد بمرشح " التقاطعات" إلى حين سحب فرنجيه ، وطالما أن حزب الله لا يسحب فرنجيه ، حتى لو بعد مئة عام ، والقوى المتقاطعة لا تسحب أزعور حتى لو بعد مئتي عام ، فيا أيها اللبنانيون تعايشوا في بلدٍ بلا رأس وبلا رئيس ، ولا خروج من هذا المأزق إلا حين يقرر الأطراف جميعًا ما هي وظيفة لبنان : لبنان صفر مشاكل أو لبنان دولة " تحت الصفر " ؟

في ملف مصرف لبنان ، الإجتماع التشاوري الأول لنواب الحاكم مع لجنة الإدارة والعدل ن لم يصل إلى نتيجة عملية ، فلا قرار ولا غطاء من النواب بعد والمشاروات ستستكمل الخميس . تطور في قضية المصارف ن جمعية المصارف لوحت بالإضراب من دون أن تذكر ذلك صراحةُ ، فقالت في بيانها أنها ستضطر إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها .

هذه الملفات على حدتها وحرارتها ، لم تصل إلى حرارة الطقس الاستثنائية ، ومنها نبدأ .