الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب - تحت الحزام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-21 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
2
min
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
الأسبوع المقبل هو الأسبوع الأخير من ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، ونوابِه ، ولاسيما النائب الأول ، في سباق مع الوقت لبلورة ماذا سيكون عليه الوضع اعتبارا من الأول من آب ، في حال كان سلامة خارج مصرف لبنان . جتى الساعة كل شيء مطروح وكل شيء وارد ، ولا يُعرَف من أين سيخرج الدخان الأبيض أو غيرُ الأبيض ، من عين التينة أو من مكان آخر؟
دائمًا في الشأن المالي ، ما هي الخطوة التي ستتخذها المصارف اعتبارًا من الأثنين المقبل ، بعد العمليات التي استهدفت بعض الفروع من مودعين ؟ هل تكون بالإقفال أم بإقفال الفروع مع اقتراب آخر الشهر موعد تحويل الرواتب إليها؟
كهربائيًا ، مشهدان متناقضان ، الأول وزير الطاقة في العراق ومذكِرةَ تفاهمٍ جديدة لتمديدِ تزويدِ بيروت بالمشتقات النفطية ، والمشهد الثاني امتناع المخيمات عن دفع فواتير الكهرباء, والوعود بتركيب العدادات بقيت "عالوعد يا مؤسسة كهرباء لبنان" .
في ملف الاستحقاق الرئاسي ، لا جديد بعد بيان اللجنة الخماسية في الدوحة . حركة السفير القطري ، البروتوكولية في الشكل ، في زيارات وداعية ، شملت اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه .
في تداعيات الغضب الاسلامي من التلويح السويدي بإحراق القرآن ، احتجاجات في أكثر من دولة ، وسفيرة السويد في لبنان غادرت على عجل .
من هذه القضية نبدأ .
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-20
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-20
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-19
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-19
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-18
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-18
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-16
مقدمة النشرة المسائية 16-7-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-16
مقدمة النشرة المسائية 16-7-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-20
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-20
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-19
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-19
مقدمة النشرة المسائية 19-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-18
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-18
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-17
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-07-2023
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-17
مقدّمة النشرة المسائيّة 17-07-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-18
هل استهدفت ايران اسرائيل في عرضِ البحر؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-18
هل استهدفت ايران اسرائيل في عرضِ البحر؟
0
حال الطقس
2023-06-01
الحرارة تُلامس الـ33 درجة...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
حال الطقس
2023-06-01
الحرارة تُلامس الـ33 درجة...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
0
حال الطقس
2023-06-17
الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد
حال الطقس
2023-06-17
الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين درجة... وتقلبات بدءًا من الغد
0
علوم وتكنولوجيا
04:24
بهدف إضفاء الشفافية على المحتوى... تيك توك تطلق أدوات جديدة!
علوم وتكنولوجيا
04:24
بهدف إضفاء الشفافية على المحتوى... تيك توك تطلق أدوات جديدة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الملف اليمني يعود إلى الواجهة مجددًا... فهل من تصعيد مرتقب جديد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الملف اليمني يعود إلى الواجهة مجددًا... فهل من تصعيد مرتقب جديد؟
0
أخبار لبنان
13:56
توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط
أخبار لبنان
13:56
توقيع إتفاقية لتأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لدول حوض البحر المتوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لمراقبة إستخدام المفرقعات النارية... تجنبوا الحرائق والأضرار
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لمراقبة إستخدام المفرقعات النارية... تجنبوا الحرائق والأضرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مهرجانات بيت الدين بنسختها الأربعين تضيء الشوف مرة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بيوت الشباب سفر أكثر بكلفة أقل…
0
السياحة في لبنان
13:30
أهلا بهالطلة من مغامرات وخدمات العاقورة السياحية!
السياحة في لبنان
13:30
أهلا بهالطلة من مغامرات وخدمات العاقورة السياحية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في أقل من شهر... 5 حوادث ضحيتها أطفال وآخرها محاولة إغتصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لماذا لا تدفع آلاف الوحدات السكنية في مخيمات فلسطينية فواتير الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
العراق يواصل دعم لبنان بالمحروقات لصالح الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:23
العراق يواصل دعم لبنان بالمحروقات لصالح الكهرباء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:02
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
فنّ
10:02
"بكّرتي الرحيل حبيبتي"... فاليري روميو لحود في ذمة الله
2
اقتصاد
02:08
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات
3
فنّ
05:42
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
فنّ
05:42
بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!
4
فنّ
05:20
جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"
فنّ
05:20
جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"
5
فنّ
06:19
خلاف وصلح بين إيميه الصياح وابنتها.. صور تأسر القلوب على طريقة "قبل وبعد"!
فنّ
06:19
خلاف وصلح بين إيميه الصياح وابنتها.. صور تأسر القلوب على طريقة "قبل وبعد"!
6
منوعات
05:13
انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)
منوعات
05:13
انفجار غامض يؤدي إلى تطاير شارع بأكمله... وفيديو يوثق اللحظات الصادمة! (فيديو)
7
فنّ
05:39
جوانا ملاح تفاجئ الجمهور بعد غياب.. هل تذكرون نجمة التسعينيات الشهيرة؟ (فيديو)
فنّ
05:39
جوانا ملاح تفاجئ الجمهور بعد غياب.. هل تذكرون نجمة التسعينيات الشهيرة؟ (فيديو)
8
منوعات
02:21
الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)
منوعات
02:21
الشيف التركي بوراك يقاضي والده... والسبب صادم! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More