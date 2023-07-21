مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023

الأسبوع المقبل هو الأسبوع الأخير من ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، ونوابِه ، ولاسيما النائب الأول ، في سباق مع الوقت لبلورة ماذا سيكون عليه الوضع اعتبارا من الأول من آب ، في حال كان سلامة خارج مصرف لبنان . جتى الساعة كل شيء مطروح وكل شيء وارد ، ولا يُعرَف من أين سيخرج الدخان الأبيض أو غيرُ الأبيض ، من عين التينة أو من مكان آخر؟دائمًا في الشأن المالي ، ما هي الخطوة التي ستتخذها المصارف اعتبارًا من الأثنين المقبل ، بعد العمليات التي استهدفت بعض الفروع من مودعين ؟ هل تكون بالإقفال أم بإقفال الفروع مع اقتراب آخر الشهر موعد تحويل الرواتب إليها؟كهربائيًا ، مشهدان متناقضان ، الأول وزير الطاقة في العراق ومذكِرةَ تفاهمٍ جديدة لتمديدِ تزويدِ بيروت بالمشتقات النفطية ، والمشهد الثاني امتناع المخيمات عن دفع فواتير الكهرباء, والوعود بتركيب العدادات بقيت "عالوعد يا مؤسسة كهرباء لبنان" .في ملف الاستحقاق الرئاسي ، لا جديد بعد بيان اللجنة الخماسية في الدوحة . حركة السفير القطري ، البروتوكولية في الشكل ، في زيارات وداعية ، شملت اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه .في تداعيات الغضب الاسلامي من التلويح السويدي بإحراق القرآن ، احتجاجات في أكثر من دولة ، وسفيرة السويد في لبنان غادرت على عجل .من هذه القضية نبدأ .