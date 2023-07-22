الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 22-07-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-22 | 12:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 22-07-2023
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدمة النشرة المسائية 22-07-2023

هناك معضلة في البلد، يقولون لنا: "أوعا السِمعَة ... دخيلكُم السِمعة" ... تُرتَكب المعاصي ولكن لا تتحدثوا عنها لأنها تخدش السِمعَة ! جدُّ يغتصب حفيدته حتى الموت ، والأم تتستَّر، خوفًا على السِمعَة ! حضانةُ يعنَّف  فيها الأطفال ، فتجري محاولات للفلفة، والسبب " السِمعَة "... عصابات تمتاهن  بيع الاطفال والإتجار بالقصّر، ليس محليًا فقط بل  تنشط في تهريب البشر جواً الى اوروبا... أخَوان يغتصبان شقيقتهما بمعرفة الوالدة التي تتستَّر لأن الشقيقين يعيلانها... 
أحياء تنتشر فيها عصابات تختلف على ألعاب الميسر ، فيتطور الخلاف إلى معارك بالأسلحة الحربية ، وما يعني ذلك من ترويعٍ للأهالي ، ويجري التكتم ، قَدْر المستطاع، على
"الخبرية" لأن هناك " السِمعة " ...   ترتفع احتجاجات المغتربين والمقيمين والسياح من هستيريا الأسعار في فنادق ومنتجعات ومطاعم وسوبرماركت،  ولسان حال كثيرين من المغتربين : " ما بقا نعيدا ونجي على لبنان"، فلا تُتخذ إجراءات لئلا تُخدَش السِمعة ، يوجِّه الوزراء المعنيون النداء تلو النداء لتكون الأسعار واقعية ، لكن " لا حياة لمن تنادي".
فعلًا ، نحن أمام معضلة، ماذا تقترح أيها المواطن؟ 
أن نقول لك إن الدنيا بألف خير أو نضيئ على هذه الجرائم ؟ أن نجلدَ الذات ونقول : ما في دولة ؟ أو نقول : هذه الدولة أنتَ أوصلتها ؟ 
أن نبقى عند ثقافة " حايدي عن ضهري بسيطة " ؟ أو نعتبر أنفسنا أننا كلنا معنيون؟ 
إن الطفلة التي اغتصبها جدها ، يجب ان نتحرَّك جميعًا كأنها طفلة أي منا ؟ إن الجمعية التي تتاجر بالأطفال يجب ان يُعتبرَ الأطفال كأنهم من عائلاتنا .إن هستيريا الأسعار يجب ان تحفِّزنا على التحرك وعدم الإستكانة إلى حين تصحيح الوضع. 
يجب أن يبدأ التصحيح من مكانٍ ما ... لا تقولوا من الدولة ، لأن ليس هناك دولة ، ومطلوب من كلّ منا أن يبدأ بالتفكير وبالعمل لأيجاد دولة تضع العقوبات أولوية في حقَّ مَن سبق ذكرهم ، وتكون العقوبات موجِعة ، لأن من دون عقوبات سيبقى الفلتان قائمًا ، وسيبقى المجرمون ، على كل المستويات، يتفرّجون على ما ترتكبه أيديهم من جرائم ، ولا مَن يحاسبهم.

تريدون " رؤية 2030 " للبنان ؟ أذيلوا هذا الجدار من الفاسدين فتنقشِع " الرؤية " . طبِّقوا القانون ب"سِمعة" ومن دون "سِمعَة"... 
مجرمٌ مَن لا يبلِّغ عن جريمة اغتصاب أو جريمة تعنيف أو جريمة مأكولات فاسدة أو جريمة فواتير " ملغومة " في مطعم أو فندق أو منتجع ... الشفافية تبدأ من هنا ، ولا تحتاج إلى عِلم ومحاضرات وشهادات بل إلى ضمير ، والحوكمة تبدأ من هنا، أما ، إذا أراد الشعب أن يبقى صامتًا ، مع كل ما يجري ن فلا يسعنا سوى القول : إذا كانت هذه هي الرؤية ،  فلا تفتش لا عن " رؤية 2030 " ولا عن " رؤية 2040 " بل إبقَ حيث أنت في " جورة الفساد ".

غياب الرؤية ينطبق ايضًا على ما سيحدث بعد الحادي والثلاثين من تموز ، موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان : نواب الحاكم يحددون شروطًا وإلا لا تحمل للمسؤولية ، فماذا سيكون عليه الموقف بعد اجتماع النائب الأول مع رئيس الحكومة بعد غد الاثنين ؟
في الشأن السياسي ايضًا ، موقف لافت لشيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ، تطرق فيه ضمنًا إلى مسألة رئيس الأركان في الجيش اللبناني، فتحدث عن خطر المماطلة في التجاذب وتفريغ المؤسسات، سائلًا عن الميثاقية في شغور بعض المواقع الأساسية من أصحابها الأصيلين، "في استباحةٍ موصوفة لا تليقُ بالعدالة ولا تُطمئنُ المواطنين ولا تُعزِّزُ ثقةَ الناس بدولتِهم." يأتي موقف شيخ العقل بعد ايام من زيارة النائب وائل أبو فاعور لوزير الدفاع ثم لقائد الجيش ، ويبدو أن بو فاعور مكلَّف من المختارة لمناقشة هذا الملف مع القيادة العسكرية .  
البداية من غموض ما بعد انتهاء ولاية الحاكم . ... إذا انتهت  
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

22-07-2023

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-21

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-20

مقدمة النشرة المسائية 20-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-19

مقدمة النشرة المسائية 19-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-18

مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-21

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-20

مقدمة النشرة المسائية 20-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-19

مقدمة النشرة المسائية 19-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-18

مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

قتلى ومفقودون إثر انزلاق للتربة في كولومبيا

LBCI
فنّ
2023-01-18

إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟

LBCI
أخبار دولية
2022-12-25

البابا فرنسيس في قداس عشية الميلاد: "من أجل الأطفال الذين تلتهمهم الحروب والفقر والظلم"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

لبنان يستضيف دورتين للتنس في برمانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبابي يرفض عقد المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مضيق هرمز.. بين ايران وأميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تسميم مجموعة من الكلاب الأليفة في شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ابداعات في تهريب البشر عابرةٌ للقارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مأساة لبنانية جديدة.. دوري وفيفيان سافرا إلى أنطاليا للسياحة فتوفيا في حريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جمعية متهمة ببيع الأطفال وإجبار الفتيات القاصرات على السهر وشرب الكحول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ضهور الشوير تحجز لنفسها مكاناً بين المهرجان السنوي ومهرجان النبيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في مدينتي زحلة وصور مهرجانات الصيف تجمع الاهالي والزوار والسياح

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
02:07

نادين الراسي وكارين سلامة تتشاركان الألم... "صاروا مع بعض"

LBCI
حال الطقس
02:52

لبنان تحت تأثير كتل حارّة بدءًا من يوم الأحد..

LBCI
فنّ
02:04

نجوى كرم تحبس الأنفاس بإطلالتها: مغرومة بحالي (صور)

LBCI
منوعات
02:36

انهار ضرباً عليها ثم خنقها... أب عراقي ينهي حياة ابنته بسبب ظهورها في "تيك توك"!

LBCI
امن وقضاء
06:22

اشتباك مسلّح بين الجيش ومطلوبين في بريتال

LBCI
فنّ
02:10

الليدي مادونا في إطلالةٍ برتقاليّة... تحوّلت إلى حديث المتابعين بصورتها!

LBCI
منوعات
12:34

أب يصدم بمواد التربية الجنسية التي تعطى لابنته... حاول سحبها من الفصل وهذا ما حصل!

LBCI
صحف اليوم
00:32

في ملف الرئاسة... ضربة أميركية تسقط المبادرة الفرنسية (الديار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More