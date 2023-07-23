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مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-23 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
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مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
حر تموز هذه السنة غير مسبوق، وأقساه ما حصل في جزيرة رودس اليونانية حيث تسبب الحر في حرائق مستمرة لليوم السادس على التوالي، وتخطت درجات الحرارة الـ 44 درجة للمرة الأولى في تاريخ الجزيرة.
ومن الحريق إلى الغريق، حيث تسببت فيضانات في افغانستان إلى سقوط إثني عشر قتيلًا واعتبار أربعين في عداد المفقودين.
لبنانيًا، وعلى وقعِ تموز ملتهب، السؤال الذي يعجز الجميع عن الإجابة عنه، هو: ماذا سيحل بحاكمية مصرف لبنان، حاكمًا ونواب حاكم؟
غدًا اجتماع بين الرئيس ميقاتي ونواب الحاكم الأربعة الذين وضعوا شروطًا، تبدو صعبة التحقق ، للاستمرار في مهامهم ، فلو أنه كان بالإمكان توفير هذه الشروط لماذا لم تتحقق من قبل؟ ولماذا لم تتحقق للحاكم في السابق، لتتحقق لنوابه اليوم؟
وفي حال لم تتحقق، هل يقدِّمون استقالاتهم ؟ كل شيء مطروح في ظل الغموض غير البنَّاء لأن الوضع قائم على ردات الفعل وليس على المبادرات.
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وجه رسالة عبر الـLBCI، اعتبر فيها أن الوضع إستثنائي ويتطلب جهودًا إستثنائية، مؤكدًا أن وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح "فلكل حادث حديث". إذًا لا ضوء قبل بعد غد الثلاثاء.
في موضوع النازحين السوريين، وضع الرئيس نجيب ميقاتي حدًا للتشكيك، فأعلن في مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط أن موقف الحكومة اللبنانية من موضوع النازحين هو التالي: بما ان الصراع في سوريا انتهى، نحتاج إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم، ويجب على المنظمات الدولية والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها.
ميقاتي أبدى خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي معتبرًا انه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.
خليجيًا، وفي خطوة تحمل أكثر من مغزى في توقيتها لجهة العلاقات بين دول الخليج، أعلنت قطر اليوم تعيين سفير لها لدى الإمارات، بعد حوالى شهر على إعادة فتح سفارتَي الدولتين، وجاءت صيغة التعيين على الشكل التالي: تعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
في المقابل، من المنتظر أن يصدر عن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، قرار مماثل بتعيين سفير للإمارات في قطر.
في الحرب الروسية الاوكرانية، تطور جديد بتوسع انتشار فاغنر في بيلاروسيا وحديث عن انتقالها إلى بولندا .
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أكد خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن عناصر فاغنر يطلبون مني الإذن للذهاب في رحلة الى وارسو، الى جيشوف في بولندا، فهل تتوسع الحرب إلى بولندا؟
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مقدمة النشرة المسائية 22-07-2023
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