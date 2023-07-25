الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الزمن الضائع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-25 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2023
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
2
min
مقدمة النشرة المسائية 25-7-2023
ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟
ضياع... قد لا يمكن العثور على كلمة تصف الوضع الذي نحن فيه أكثر من هذه الكلمة. وموجِب هذا التوصيف أن غموضًا يلف الوضع الذي ستكون فيه حاكمية مصرف لبنان الثلاثاء المقبل الأول من آب، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة الإثنين المقبل.
لكن تطورا استجد بعد ظهر اليوم، بالإعلان عن جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الخميس يُطرح فيها تعيين حاكم جديد، فكيف ستسير الأمور؟
هل ضمنَها الرئيس ميقاتي مع ثنائي بري - حزب الله، قبل تحديد موعد الجلسة؟ أم أنه رمى هذا الحجر في المياه الراكدة ليقول: "أشهد أني بلَّغت؟".
في معلومات خاصة بالـLBCI أنه خلال الجلسة قد يتم طرح ثلاثة أسماء للتعيين، لكن الخطوة دونها عقبات إذا لم يوافق وزيرا حزب الله، وقد يغادران الجلسة.
في الموازاة، التيار الوطني الحر يعلن، في قضية منصب الحاكم، ما يلي: الشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي.
في غضون ذلك، الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان في بيروت وقد استهل لقاءاته بالاجتماع مع الرئيس نبيه بري، اللقاء الثاني مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في قصر الصنوبر، واللقاء الثالث مع رئيس الكتائب سامي الجميل.
كان لافتا ما كتبته وكالة الصحافة الفرنسية عن الزيارة من أنه "... وبينما يبدو الملف اللبناني غائبا عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، تقود فرنسا، بلا جدوى، منذ أشهر حراكا لتسريع انتخاب رئيس".
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة
النشرة المسائية
مقدمة النشرة المسائية 24-07-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-24
مقدمة النشرة المسائية 24-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-24
مقدمة النشرة المسائية 24-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-23
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-23
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-22
مقدمة النشرة المسائية 22-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-22
مقدمة النشرة المسائية 22-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-21
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-21
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-24
مقدمة النشرة المسائية 24-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-24
مقدمة النشرة المسائية 24-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-23
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-23
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-22
مقدمة النشرة المسائية 22-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-22
مقدمة النشرة المسائية 22-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-21
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-21
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2022-12-08
توقيف مطلوب في بلدة حرار - عكار
أمن وقضاء
2022-12-08
توقيف مطلوب في بلدة حرار - عكار
0
فنّ
2022-12-10
إليسا بعد حادث مي شدياق في فرنسا: "سلامة قلبك وجسمك"
فنّ
2022-12-10
إليسا بعد حادث مي شدياق في فرنسا: "سلامة قلبك وجسمك"
0
صحة وتغذية
2023-05-03
دراسة تضيء على الأحاسيس والرؤى لدى المرضى قبيل وفاتهم
صحة وتغذية
2023-05-03
دراسة تضيء على الأحاسيس والرؤى لدى المرضى قبيل وفاتهم
0
فنّ
2022-12-10
كريستينا صوايا تدافع عن ستيفاني صليبا: "خلّينا محترمين بحق فنانة بوضع استثنائي"
فنّ
2022-12-10
كريستينا صوايا تدافع عن ستيفاني صليبا: "خلّينا محترمين بحق فنانة بوضع استثنائي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مهرجان سمار جبيل: نكهة خاصة بين النبيذ والموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أهلا بهالطلة من بقرزلا في عكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
قضاءان تحت رحمة موظف يغيب عن العمل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
تقارير نشرة الاخبار
13:03
حفارة Transocean Barents في طريقها الى لبنان... والمرفأ يستعد لوجيستياً لمواكبة التنقيب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
لودريان استهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:05
ارتفاع في اسعار المحروقات
خبر عاجل
02:05
ارتفاع في اسعار المحروقات
2
خبر كاذب
16:33
ما صحة البيانات التي تتحدث عن أن درجة الحرارة ستلامس الـ٤٥ في اول اسبوع من آب؟
خبر كاذب
16:33
ما صحة البيانات التي تتحدث عن أن درجة الحرارة ستلامس الـ٤٥ في اول اسبوع من آب؟
3
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
خبر عاجل
06:08
جديد ملف حضانة Gardereve: قرار بتوقيف العاملة التي صوّرت الفيديوهات
4
أخبار لبنان
06:09
لا خوف من زلزال في لبنان
أخبار لبنان
06:09
لا خوف من زلزال في لبنان
5
حال الطقس
01:24
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
حال الطقس
01:24
درجات الحرارة فوق المعدلات الموسميّة.. فمتى تنكفئ الكتل الهوائيّة الحارّة؟
6
خبر عاجل
07:14
بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
خبر عاجل
07:14
بري استقبل ميقاتي: لعقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
7
فنّ
05:17
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
فنّ
05:17
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
8
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
منوعات
11:02
هربت مع حبيبها ثم حلّت الكارثة ... قطع شقيقها رأسها ثمّ توجّه به إلى مركز الشرطة! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More