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مقدمة النشرة المسائية 27 - 07 - 2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-27 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 27 - 07 - 2023
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مقدمة النشرة المسائية 27 - 07 - 2023
مقدمة النشرة المسائية
فشِل الكائن البشري في المحافظة على بيئة سليمة للكرة الأرضية، فانتقلت المشكلة من الاحتباس الحراري إلى ما هو أخطر، إلى الغليان العالمي. انه تغيّر مناخي حقيقي ويمكن اسرع مما هو متوقع، وللبنان حصة منه، ويظهَرُ ذلك بوضوح في الحرارة المرتفعة الزائدة عن معدلها العادي.
وفشِلت السياسةُ اللبنانية في المحافظة على انتقالٍ سَلس للسلطات، سواء الرئاسية أو الحكومية أو الحاكمية، فانتقلت المشكلة من الفراغ المحقَق والاحتباس السياسي والمصرفي إلى المأزق والغليان على كل المستويات. على رغم الاجتماعات المتعلقة بما بعد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن كل الإقتراحات لم ترَ النور حتى الساعة، وكل ما في الأمر تلاحق اجتماعات بين رئيس الحكومة ونواب الحاكم من دون أن يخرج الدخان الأبيض من أي من هذه الاجتماعات، ما يطرح السؤال التالي: كيف سيكون الوضع عليه الثلاثاء المقبل، اليوم الأول بعد ان يغادر رياض سلامة منصبَه؟
في ملف زيارة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان إيف لو دريان، الزيارة الثانية انتهت، وإلى اللقاء في أيلول المقبل، في زيارة ثالثة يُفترض أن تحملَ ترجمةً لِما طرحه لودريان، أي عقد لقاء للأطراف اللبنانيين.
الخارجية الفرنسية أوضحت أن طرح لودريان يحظى بدعم شركاء وأصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة، كما أنه لقي انفتاحاً من الأطراف اللبنانية، من دون أن تعطي الخارجية الفرنسية أيَ تفاصيل أخرى.
في الجهود الداخلية لتنسيق المواقف، توقف المراقبون باهتمام عند اللقاء الذي جمع السفير السعودي في لبنان ومفتي الجمهورية مع النواب السنة، وجاء هذا اللقاء في سياق تنسيق المواقف، بما يشكِّل ردًا غير مباشر على ما روجت إليه إحدى الشخصيات اللبنانية بأنها مكلَفة بمبادرة من المملكة، وتبين أن هذا الترويج مشبوه، وأن السِفارة السعودية في لبنان هي التي تعبر عن موقف المملكة.
البداية من اعلان الامين العام للامم المتحدة ان عصر الاحتباس الحراري انتهى، وحلّ عصر الغليان العالمي.
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LBCI
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2023
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