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o
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مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-30 | 12:17
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مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023
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مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023
مسكينة صيدا ، عاصمة الجنوب وبوابتُه ، تعيش بين تحريم المايوه وتحليلِ القذائف المدفعية ... مطلعَ الصيف حاولوا إخراجَها من الخارطة السياحية ، واليوم يحاولون إخراجها من خارطة الأمن والاستقرار... اشتباكات فلسطينية - فلسطينية في مخيم عين الحلوة ... قتلى وجرحى... القذائف تطال مدينة صيدا ، فيُطلَب من أهالي المدينة إلتزامُ منازلهم... تطلب حركةُ فتح دعمًا من مخيم الرشيدية... نحن في بلدٍ يسير عكسَ المنطق... على بُعدِ كيلومترات معدودة جدًا عن صيدا: الدامور شمالًا وصيدا جنوبًا... الناس في عزِّ السياحة ، لكنَّ صيدا في أتون الحرب، لماذا؟ لأن هناك سلاحًا متفلتًا لا يُعرَف متى يبدأُ حاملوه المعارك في ما بينهم... السلطة السياسية تتفرَّج ، نواب المنطقة وفاعلياتها لا يجرؤون على رفع الصوت، وحدَه إبن صيدا يعيش المعاناة ويسأل: هل هذا هو قدري في كلِّ مرة ينبري متخلِّفٌ من هنا ومسلحٌ من هناك ، لألتزمْ بيتي لأن هناك مَن هم فوق القانون وفوق السلطة ؟ لمرة واحدة لتحزمْ السلطة أمرَها ، حلّلتم كلَّ شيء وأبحتُم كل شيء: قرارات الضرورة وتشريع الضرورة ، متى أمنُ الضرورة؟ هل ننتظر لتخرج َ الأمور عن ضوابطها وتشتعلَ صيدا لأن الفصائل الفلسطينية قررت تصفية الحسابات في ما بينها؟
بعد كل هذه الإشتباكات التي أوقعت قتلى وجرحى وأحدثت أضراراً هائلة واقفلت صيدا ، يجتمع المتقاتلون عند حركة أمل... في كل هذه المعمعة ، هل عَثر أحدٌ على الدولة ؟
من مضاعفات اشتباكات اليوم ، إقفالُ المدارس الصيفية في صيدا غدًا... سيُقال الكثير : توقيتٌ مشبوه وتنفيذ ُأجندات خارجية، لو تحزمُ الدولة أمرَها ، مَن يجرؤ على توقيت التصعيد ؟ ومَن يجرؤ على تنفيذ أجندات خارجية ؟ أسئلةٌ بصيغة " حلُمْ ليلة صيف" ، ونحن في الصيف .
ماليًا ، مجلسُ وزراء بعد ظهر غد لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة العام 2023 .
على مستوى قضية الحاكمية ، مؤتمرٌ صحافي للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري ، قبل ظهر غد ، في اليوم الأخير للحاكم رياض سلامة على رأس مصرف لبنان.
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