الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-01 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023

حين تُنهي المعارك في مخيم عين الحلوة يومَها الرابع، فهذا يعني أن هناك قرارًا بهذه المعارك بين حركة فتح وإسلاميين ، ولم يعد يفيد التركيز على مَن أطلق الرصاصة الأولى ، بل السؤال: إلى أين ستصل هذه الحرب؟ 
الإتهامات المعلَّبة صدرت في اللحظة الأولى لبدء المعارك، وانقسمت إلى روايتين أو سرديتيْن : الأولى تتحدث عن أن حركة فتح هي التي اعدمت العميد أبو أشرف العرموشي ، لكن فتح ترد على هذه الرواية متهمة الإسلاميين باغتياله ، وسمَّت مَن نفَّذ العملية من الإسلاميين ، وتطالب بتسليمه . 
وبين تهمة الإعدام وتهمة الإغتيال، مازال التفاهم بعيدًا في المخيم ، خصوصًا ان هناك مَن يشيؤ بأصابع الإتهام إلى طرف لبناني يدعم الإسلاميين ويزودهم بالأسلحة والذخائر. 
تلك هي الصورة في اليوم الرابع على المعارِك ، وللمرة الرابعة يُطرَح السؤال : هل مخيم عين الحلوة في لبنان؟ ماذا فعلت السلطة اللبنانية لإنهاء المعارك ، أو على الأقل لحماية مواطنيها ولاسيما أبناء مدينة صيدا حيث القذائف والرصاص يطالها . 
في المعمعة المالية ن نائب حاكم مصرف لبنان رمى الكرة عند الحكومة ، الحكومة رمتها عند مجلس النواب، وإذا كانت الحكومة وافقت على السطو على جزء مما تبقَّى من أموال المودعين ، لكنها وجدت نفسها غير قادرة على تقديم مشروع قانون ، لأنها مستقيلة وتصرف أعمال، فهل يفعلها مجلس النواب ويشِّرع السطو على ما تبقى من أموال المودِعين؟ في هذه الحال ن ماذا سيقول النواب للمواطنين ، وهَم الذين يصرحون يوميًا بأنهم حريصون على أموال المودعين؟ فهل حماية المودعين تكون بتشريع السطو على ودائعهم؟  
كيف رمى مجلس الوزراء الكرة عند مجلس النواب؟ 
المجلس  ناقش مشروع القانون الذي  كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض  من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية ، فتقرر  بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب إلى مجموعة من النواب تقديمه بصيغة اقتراح قانون ،  لان البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين..
وتلافياً للتأخير تقرر ان يكون في اقتراح قانون من مجلس النواب  وليس مشروع قانون من الحكومة ، فهل يفعلها السادة النواب؟ 
من خارج هذا السياق ، شهادات تخرج  ل 107 ضباط سلَّمهم إياها قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي وجَّه عدة رسائل في كلمته ، ومن أبرزها : " لو أن جيشا آخر خاض تجربة الجيش اللبناني خلال السنوات الماضية لما بقي قادرا على الاستمرار." ... يأتي هذا الموقف في وقت شدد الحزب التقدمي الإشتراكي على تعيين المجلس العسكري . 
من مناسبة عيد الجيش نبدأ .  
 

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-31

مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-30

مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-29

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-28

مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-31

مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-30

مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-29

مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-28

مقدمة النشرة المسائية 28-07-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-07-30

وضاح صادق لـ الأحد مع ماريو: لا يمكن الإبقاء على المخيمات الفلسطينية بالطريقة التي هي اليوم فلماذا هناك سلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان؟ يجب ان تكون تحت سلطة الدولة ويتم تحسين الأوضاع فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30

رياض سلامة - الجزء الرابع علامات الانذار

LBCI
أخبار دولية
10:49

إصابة ستة إسرائيليين بإطلاق نار داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

خطة نواب الحاكم لتحرير سعر الصرف... هل تؤدي إلى إرتفاع الدولار في السوق؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:04

تمويل مشاريع لتطوير أنظمة المياه بقيمة 120 مليون يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

حالات تسمم تطال مغتربين ومقيمين في زحلة

LBCI
موضة وجمال
13:56

ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

"عندما ترجع إلينا بيروت بالسلامة" في ذكرى ٤ آب... ورسالة من ماجدة الرومي عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:46

ذبيحة إلهية لراحة أنفس شهداء نادي الحكمة الرياضي الذين سقطوا ضحايا تفجير مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

جلسة الحكومة اليوم المخصصة للموازنة... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الإجراءات القضائية بحق رياض سلامة مستمرة... فإلى أي حد يمكن أن تصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

خطة نواب الحاكم لتحرير سعر الصرف... هل تؤدي إلى إرتفاع الدولار في السوق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إليكم آخر المستجدات من داخل مخيم عين الحلوة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:36

نفي من جمعية المصارف...

LBCI
خبر عاجل
02:16

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
05:23

وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم

LBCI
خبر عاجل
09:10

مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

LBCI
فنّ
04:34

ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

LBCI
منوعات
11:13

تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

LBCI
فنّ
05:15

بعد القبلة الحميمة بين باميلا الكيك ومحمود نصر.. رنا شميس: أخجل من مشاهدتها!

LBCI
خبر عاجل
10:35

معلومات للـLBCI: وفد من الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المركزيين في لبنان يتجه الى مخيم عين الحلوة للدخول الى خط التماس وخطوط القتال لمحاولة وقف القتال في المخيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More