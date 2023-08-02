الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
24
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
24
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-02 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2023
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
2
min
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2023
مقدمة النشرة المسائية
في عز ازمتنا، وفيما نحن فاقدون لادنى مقومات صمود الدولة، اصبحنا نختلف على استخدام العبارات او على الاقل نحتاج لتفسيرها.
اليوم، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من الديمان ما حرفيته: اتفقنا على اقتراح جلسة للوزراء تُعقد في الديمان الثلاثاء عنوانها واحد: ما يُهدد الوطن.
لم تمر دعوة ميقاتي مرور الكرام، وهو اضطر لتفسيرها معلنا انها ليست لعقد جلسة لمجلس الوزراء وانما لمجرد نقاش بينهم.
تخيّلوا ان دولة لم تعد تملك من مقومات الصمود الا القليل، انشغلت اليوم بتفسير الدعوة، في وقت ما يجب ان يشغلها اخطر واهم بكثير.
ففي معلومات خاصة بالـLBCI، انه ابتداء من اليوم وصاعدا لا تمويل من المصرف المركزي للحكومة لا بالدولار ولا حتى بالليرة اللبنانية. وهذا ما سمع حرفيته رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي, مع اضافة: طلب التمويل يحتاج للموافقة عليه ان يمر بداية بمشروع قانون يصدر عن الحكومة تتعهد بموجبه بموافقتها على تفاصيل بنوده والاهم على كيفية تسديد القرض المطلوب.
حينها فقط يمكن تبني مشروع القانون من قبل النواب كون الحكومة مسؤولة اصلا عن تحديد الانفاق وآلية التسديد فيحوّل مشروع القانون بموجب مرسوم الى المجلس النيابي ليصوّت عليه فيقرّ ويؤمّن بموجبه تمويل الدولة لوقت محدد.
ميقاتي الذي سمع هذا الكلام وعد بالعمل على ايجاد حل وهو بات يعرف ان المطلوب تحمل الحكومة مع مجلس النواب مسؤولية اقرار قرض يسمح بالمس مجددا بأموال الاحتياطي في المصرف المركزي اي اموال المودعين.
فما المتوقع اذا؟
ما يمكن قوله إن رواتب القطاع العام مؤمنة لشهر آب.
- الاستقرار النقدي ايضا مؤمن خلال آب فالكتلة النقدية بالليرة مضبوطة والعرض على الدولار كذلك.
-اما تمويل الحكومة من اليوم حتى اقرار القانون فتؤمنه ايرادات الدولة بالدولار او بالليرة، علما ان الدولة أمّنت ايرادات بلغت قيمتها في تموز وحده 20 تريليون ليرة لبنانية.
شهر اذا يفصل الدولة عن استحقاق آخر ايلول، اما اقراضها بقانون يفتح باب تطبيق الخطة الاصلاحية واما التشبث بوقف التمويل نهائيا مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات.
لهذا المستوى الدقيق بلغت الامور اليوم يما اللبنانيون تلهوا بسؤال واحد: مزبوط رح يصير شي؟
سؤال الاجابة عليه بسيطة وعلمية: الخبر زائف.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة المسائية
lbci
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-08-01
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
خبر عاجل
2023-08-01
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
0
خبر عاجل
2023-05-05
في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
خبر عاجل
2023-05-05
في سابقة هي الاولى من نوعها كأس العالم لكرة السلة في لبنان والآن في استديو الـLBCI... التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
0
خبر عاجل
09:19
مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر
خبر عاجل
09:19
مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر
0
آخر الأخبار
04:00
غادة أيوب للـ LBCI: الفريق الاخر يلعب على سياسة الوقت
آخر الأخبار
04:00
غادة أيوب للـ LBCI: الفريق الاخر يلعب على سياسة الوقت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-01
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-01
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-30
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-30
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:37
محمد جهاد بيدي.. استشهد في الخدمة خلال إخماد حريق داخل مستودع
آخر الأخبار
01:37
محمد جهاد بيدي.. استشهد في الخدمة خلال إخماد حريق داخل مستودع
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-24
الممثلون الأميركيون العاملون في الدبلجة قلقون من تأثير الذكاء الإصطناعي على مهنتهم
علوم وتكنولوجيا
2023-07-24
الممثلون الأميركيون العاملون في الدبلجة قلقون من تأثير الذكاء الإصطناعي على مهنتهم
0
منوعات
2023-08-01
وقع حبيبها بالدين مع عصابة ألبانية... نهاية مأساوية لشابة أثناء مطاردة!
منوعات
2023-08-01
وقع حبيبها بالدين مع عصابة ألبانية... نهاية مأساوية لشابة أثناء مطاردة!
0
خبر كاذب
04:49
في حال شاهدتم فيديو باربي الضخمة تخرج من علبتها في محيط برج خليفة... اليكم هذا الخبر
خبر كاذب
04:49
في حال شاهدتم فيديو باربي الضخمة تخرج من علبتها في محيط برج خليفة... اليكم هذا الخبر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
0
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
0
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
0
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوج إطفاء بيروت يحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الفوج في ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فوج إطفاء بيروت يحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الفوج في ثكنة فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مرفأ بيروت.. فرادة تاريخية لم تفقد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مرفأ بيروت.. فرادة تاريخية لم تفقد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الحكومة والبرلمان يتقاذفان الاقتراض من المركزي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الحكومة والبرلمان يتقاذفان الاقتراض من المركزي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
05:07
تسجيلات صوتية قديمة وكاذبة تحذر من اعمال ارهابية قد تقع في خلال ٤٨ ساعة... اليكم التفاصيل
خبر كاذب
05:07
تسجيلات صوتية قديمة وكاذبة تحذر من اعمال ارهابية قد تقع في خلال ٤٨ ساعة... اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
09:19
مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر
خبر عاجل
09:19
مصادر في مصرف لبنان للـLBCI: الاستقرار النقدي الموجود حاليًا مستمر
3
فنّ
07:11
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
فنّ
07:11
وفاة محمد الوزير بشكلٍ مفاجئ داخل منزله
4
علوم وتكنولوجيا
07:32
ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)
علوم وتكنولوجيا
07:32
ظاهرة نادرة لن تحدث مرة أخرى حتى عام 2032... لا تفوّتوا مشاهدة "قمر الحفش العملاق" الليلة! (صور)
5
فنّ
06:05
متابعة تستفز كارين سلامة بوفاة شقيقها على خلفيات سياسية.. وهي تردّ: "رح اعملك عبرة لغيرك"
فنّ
06:05
متابعة تستفز كارين سلامة بوفاة شقيقها على خلفيات سياسية.. وهي تردّ: "رح اعملك عبرة لغيرك"
6
منوعات
06:44
احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!
منوعات
06:44
احتجزها كخادمة واغتصبها أكثر من 1000 مرة لمدّة 14 عاماً... قصة مرعبة لفتاة أجبرت على تقطيع جثة وهكذا تمكنت من الهرب!
7
فنّ
06:55
نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!
فنّ
06:55
نيقولا معوض: تعرّضت للتحرّش لسنوات من رجلٍ هدّدني بأبي!
8
امن وقضاء
05:52
تطورات جديدة بقضية الطفلة لين طالب
امن وقضاء
05:52
تطورات جديدة بقضية الطفلة لين طالب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More