مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023

اسبوع جلسات ولقاءات لا يخلو من إشكالات. لقاء الديمان بالتوافق بين البطريرك الراعي والرئيس ميقاتي، يرفض التيار الوطني الحر المشاركة فيه ... جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء ، في انتظار الأرقام لتبني على الشيء مقتضاه في ما خص موازنة 2023 التي تأخرت جدًا ، وموازنةَ 2024 التي يفترض أن تسير على الوقت. وبين اللقاء والجلسة هَمٌّ قديم جديد ، لكنه هذه المرة أصعب : كيف ستتأمن الرواتب من دون المس بالإحتياط الإلزامي ؟ هل يكون الراتبْ باللبناني فقط ؟ ماذا عن طلب الدولار؟ الموضوع ليس سهلًا على الإطلاق ، والخيارات ليست متعددة... إما مد اليد على الاحتياط الإلزامي ، اي أموال المودعين ، وهذا دونه مضاعفات، وإما صرف النظر عن ذلك ودفع الرواتب بالليرة اللبنانية ، وهذا ليس سهلًا ، ويبقى الصرف بالدولار لأدوية الأمراض المستعصية وللقمح .

الصورة الاقتصادية والمالية ليست باهرة بل باهتة ، إقترب الجميع من الإقرار بالواقع المر " العينْ بصيرة واليد قصيرة" فماذا ستجترح الحكومة من معجزات ؟ ومتى ؟

في أمن مخيم عين الحلوة ، ال " ال بي سي آي " داخل المخيم مع الزميل أدمون ساسين ، وتقرير مفصَّل عن الوضع الميداني من الداخل بل عن معارك الأسبوع . ومنه نبدأ