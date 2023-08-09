مقدمة النشرة المسائية 9-8-2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية؟

تحدثت صحيفة wall street journal عن ما سمته مناقشات محددة بين الولايات المتحدة والسعودية قد تؤدي الى اتفاق محتمل باعتراف المملكة باسرائيل.



المباحثات تتناول تنازلات اسرائيلية للفلسطينيين تسهِّل امكان اقامة دولة فلسطينية، وموافقة الأميركيين على مساعدة السعودية في تطوير برنامج نووي سلمي, اضافة الى منح واشنطن الرياض ضمانات امنية.



يقول مسؤولون أميركيون للصحيفة انهم متفائلون بحذر في إمكان التوصل الى هكذا تفاهم في مدة تتراوح من تسعة اشهر إلى سنة, ويقرّون بمواجهةِ تحديات كبيرة, لا سيما أن الامور معقدة على اكثر من صعيد.



فالسعودية غير مستعجلة للتوصل الى اتفاق, لا سيما مع وجود حكومة اسرائيلية متشددة, ترفض أصلا مبدأ قيام الدولتين.



اسرائيل تحاول من جهتها تخفيف أهمية المطلب السعودي, حتى إن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قال: "ان هذا الموضوع بُحث اقلَّ بكثير خلال المحادثات مما يظن البعض".



أما الولايات المتحدة, فما تريده ادارة رئيسها جو بايدن المحافظة على دورها المحوري في الشرق الأوسط لمواجهة ايران, وعزل روسيا في حربها ضد أوكرانيا, وصولا الى نزع ضمانات من الرياض بالابتعاد الاقتصادي والأمني عن الصين.



ما كشفته صحيفة wall street journal , تزامن مع محادثات يجريها جاك سوليفان, مستشارُ الأمن القومي الاميركي في الامارات, هذا في وقت أعلنت ايران اليوم أن السفارة السعودية في طهران استأنفت عملها منذ ثلاثة أيام.



الموزاييك هذه, دخل اليها اليوم ايضا الرئيس السوري بشار الاسد, الذي أعاد التذكير بظروف الحرب السورية وتجارةِ المخدرات والاعتراف بالمعارضة, في حديث يُعرض بعد قليل عبر شبكة sky news الاماراتية, يتناول, الى كل ما تقدم, الملف اللبناني في شقي الرئاسة والنزوح.



قد يتساءل البعض لماذا الحديث عن كل هذه المواضيع في وقت ما يهم اللبناني يكاد ينحصر بتأمين الراتب والأمن, وتحقيقِ العدالة التي تكاد تتبخر, وآخر فصولها اليوم ما حصل في عين ابل.



الجواب: لبنان واقع في منطقة شديدة التعقيد, ملفاتها ضخمة, وهو في اسفل اهتمامات, لا المنطقة وحسب, بل العالم اجمع, وعلى اللبنانيين التوصل هم الى حل ازمتهم, لأن الباقين منشغلون بمصالح بلادهم أولا, وهي أهم بكثير من لبنان وأزمتَيه الرئاسية والمالية, وما يعتبره مسؤولوه مصالحَ عليا.