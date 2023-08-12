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مقدمة النشرة المسائية 12-8-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-12 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 12-8-2023

حادثة الكحالة، وقبلها حادثة عين إبل، وقبلها معارك عين الحلوة، حجبت الضوء عن تطورات نوعية في المنطقة، من شأنها أن تُحدِث تأثيرًا على لبنان الذي يشكِّل الحلقة الأضعف طالما قياديوه ينتظرون الخارج ولا يُقدِمون على مبادرة. 

فهناك حراك أميركي إيراني، وهناك تقارب سعودي فلسطيني، وهناك تصعيد لداعش في شرق سوريا، وإذا ابتعدنا قليلا، هناك انشغال فرنسي في النيجر، فيما لبنان منشغل بفيلم باربي.

لبنانيًا، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وفدا من لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الاسلامي في إيران برئاسة مسؤول اللجنة الدكتور جلال زاده. يأتي اللقاء عشية خطاب للسيد نصرالله، بعد غد الاثنين.  

حدثٌ على المستوى السعودي - الفلسطيني. السلطة الفلسطينية تسلمت اليوم أوراقَ اعتماد سفير سعودي لديها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر.

ونشرت السفارة السعودية لدى الأردن، أن السفير السعودي لدى المملكة الأردنية، نايف بن بندر السديري، سلّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.

لبنان في هذه الأثناء يتجادل في فيلم باربي، وماذا يوجد في مستودعاتِ بيروت. 

وزير الثقافة منشغل بفيلم باربي، واليوم قال في هذا الخصوص: "من يريد ان يفرض توجّهاته على اللبنانيين كافة انطلاقاً من قناعاته او ارضاء لاجندات خارجية مشبوهة، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ان مثل هذا الاقتراح لا يمرّ إلاّ بعد تغيير إيماننا مسلمين ومسيحيين، وتبديل دستورنا اللبناني على نحوٍ يجعلهُ في حِلّ من إحترام القيم الايمانية".

وتابع: "إذا نجحوا في تغيير ايماننا وتبديل دستورنا، ولن ينجحوا، عندها سوف نسعى لمساعدتهم على حضور جميع الأفلام التي يريدون، وسنساعدهم ايضاً على سنّ ما يشتهون من قوانينَ مبيحة للشذوذ" .

الانشغال الثاني بمستودعات الأبنية، محافظ بيروت أعلن أنه "يطلب إلى جميع أصحاب وشاغلي المستودعات الكائنة في الطوابق السفلية من الأبنية القائمة ضمن نطاق مدينة بيروت، التصريح لدى البلدية عن ماهية البضائع والمواد المخزّنة في المستودعات.

أما ماليا وقضائيا فانشغالٌ بما تضمنه تقرير الفاريز أند مارسال بعدما نشر كاملا، بصفحاته الثلاثمئة، باللغة الانكليزية. 

أما البداية فمن مجازفة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. 

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