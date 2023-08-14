الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 14-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-14 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 14-08-2023
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
2
min
مقدمة النشرة المسائية 14-08-2023
مقدمة النشرة المسائية
انهماكٌ بين ثلاثة أنواع من الحرارة التي كادت ان تبلغ حد الحرائق، بسبب ارتفاعها.
حرارة الطقس وقد بلغت حدودًا ودرجات غير مسبوقة، وسنكون في بداية النشرة مع معطيات مفصَّلة عنها.
الحرارة الأمنية والعسكرية التي تدرّجت من عين الحلوة إلى عين إبل إلى الكحالة.
اليوم اجتماع لمجلس الأمن المركزي وكلام لوزير الداخلية بعده، لم يمر من دون تعليقات.
في موضوع عين إبل، قال وزير الداخلية أن المعلومات الأوّليّة تشير إلى عدم وجود خلفيّة حزبيّة لما حصل.
كلام وزير الداخلية رد عليه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعتبر أن فحوى الفيديوات يظهر أنها عملية قتل متعمّدة.
يظهر من خلال وجود عدة آليات قامت بعملية الخطف وعدة أشخاص أن عملية القتل منظمة. ووفقاً للمعطيات الموجودة، الشكوك تدل على تورّط حزب الله.
وبين "لا خلفية حزبية" كما قال وزير الداخلية، والشكوك بتورط حزب الله، كما قال الدكتور جعجع، المطلوب الإسراع في التحقيق، لئلا تبقى جريمة عين إبل مدار بلبلة.
في موضوع حادثة الكحالة، اكتفى وزير الداخلية بإبداء الأسف لتصريحات تذكِّر بالحرب، لكنه لم يتحدث مطلقًا عما حدث، لا عن الاشتباك ولا عن حمولة الشاحنة. الجدير ذكره أن وزير الداخلية كان انتقد غياب القضاء العسكري عن مسرح الحادثة.
الحرارة المالية والنقدية مزدوجة: الأولى تتعلق بتقرير الفاريز أند مارسال: التقرير الذي تتجاوز صفحاته الثلاثمئة صفحة، ونُشر بحرفيته باللغة الانكليزية، ومع ذلك تترجم في كل يوم بضع صفحات منه، غب الطلب، من أجل الإثارة الإعلامية من دون أن يُعرَف بعد المسار القضائي للتقرير.
أما الحرارة الثانية ماليًا ومصرفيًا، فتتمثل في الكابيتال كونترول المطروح في مجلس النواب والذي يلقى أكثر من اعتراض، سواء من النواب أو من صندوق النقد الدولي.
وهذا المساء، أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرارا جاء فيه أن "هيئة التحقيق الخاصة بعد الإطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة قررت بالإجماع تجميد كل الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".
حكوميًا، جلستان لمجلس الوزراء: الأولى بعد غد الأربعاء، والثانية الخميس.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة المسائية
LBCI
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-08-01
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
خبر عاجل
2023-08-01
الـLBCI داخل مخيم عين الحلوة لمواكبة تنفيذ الوقف النهائي لإطلاق النار... في النشرة المسائية
0
أخبار لبنان
13:05
وزير الصحة للـLBCI: لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان
أخبار لبنان
13:05
وزير الصحة للـLBCI: لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان
0
أخبار سياسية
03:32
مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر
أخبار سياسية
03:32
مارك ضو للـLBCI: الطائف يُلغي أي سلاح خارج الدولة ونقطة على السطر
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-12
مقدمة النشرة المسائية 12-8-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-12
مقدمة النشرة المسائية 12-8-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-11
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-11
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-08-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-10
مقدمة النشرة المسائية 10-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-10
مقدمة النشرة المسائية 10-08-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-21
تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-21
تدنيسِ القرآن الكريم في ستوكهولم: وقفات داخلية احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة
0
أخبار لبنان
07:25
كهرباء لبنان طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تسديد الفواتير وإلا القطع
أخبار لبنان
07:25
كهرباء لبنان طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها تسديد الفواتير وإلا القطع
0
منوعات
2023-08-12
طفل يثير دهشة الحاضرين... أسقط الكتاب المقدس في المياه أثناء معموديته! (فيديو)
منوعات
2023-08-12
طفل يثير دهشة الحاضرين... أسقط الكتاب المقدس في المياه أثناء معموديته! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-11
"ابتسامتها كانت تضيء شيكاغو"... صوّب البندقية نحوها وأطلق رصاصة برأسها: ابنة الـ8 سنوات ضحية جار أزعجته الضجة؟!
منوعات
2023-08-11
"ابتسامتها كانت تضيء شيكاغو"... صوّب البندقية نحوها وأطلق رصاصة برأسها: ابنة الـ8 سنوات ضحية جار أزعجته الضجة؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الكابيتال كونترول: كلام كثير وإقراره معلّق
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الكابيتال كونترول: كلام كثير وإقراره معلّق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
عشرات العائلات السورية تدخل خلسة يوميا الى لبنان والجيش يستنزف طاقته محاولا ضبط الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:35
عشرات العائلات السورية تدخل خلسة يوميا الى لبنان والجيش يستنزف طاقته محاولا ضبط الحدود
0
حال الطقس
13:34
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
حال الطقس
13:34
هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:24
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم
0
أخبار لبنان
13:05
وزير الصحة للـLBCI: لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان
أخبار لبنان
13:05
وزير الصحة للـLBCI: لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
07:56
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
2
حال الطقس
01:07
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
حال الطقس
01:07
موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة
3
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
فنّ
03:22
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
4
خبر عاجل
14:19
نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة
خبر عاجل
14:19
نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة
5
فنّ
04:35
نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
فنّ
04:35
نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
6
فنّ
04:20
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
فنّ
04:20
بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!
7
أخبار لبنان
11:36
جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها
أخبار لبنان
11:36
جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها
8
صحف اليوم
00:25
مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"
صحف اليوم
00:25
مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More