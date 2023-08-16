مقدمة النشرة المسائية 16-08-2023

أمام الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغييريين اياما، لا تتعدى مبدئيا الاسبوعَ الاول من ايلول للاجابة على سؤالين طرحهما جان ايف لودريان، الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص بلبنان، يتعلقان بملف رئاسة الجمهورية، تمهيدا لما اسمته فرنسا طاولةً مستديرة لنقاش لبناني لبناني.

الاجابة على نص الرسالة، لم يحتج بالنسبة لبعض القوى اياما، اذ اعلن واحد وثلاثون نائبا تحت اسم نواب المعارضة رفضَهم اي حوار مع حزب الله وحلفائه، لعدم جدواه ، داعين جميع قوى المعارضة للاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية .

بيان المعارضة، تلاه اعلان رئيس تكتل الجمهورية القوية جورج عدوان ان الرسالة الفرنسية تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، التي تبقى حجرَ الزاوية في التعاطي مع الدول .

فماذا يُفهم من الاجابتين؟

الأكيد ان قوى المعارضة لن تحضرَ الى قصر الصنوبر لمحاورة حزب الله ، واقصى ما يمكن أن تقومَ به هو نقاشُ الملف مع الفرنسيين فقط .

على هذا الاساس، عودةٌ الى النقطة الاهم في كل الملف الرئاسي :

هل دعوة لودريان مُوافق عليها من واشنطن ومن الرياض ؟ ام هي مجرد دعوة عفوية من الموفد الرئاسي الفرنسي, بحسب متابعين للقاء الدول الخمس في الدوحة كان سبق واستغربوا لماذا لم يَسأل لودريان اللبنانيين اصلا عن رأيهم خلال محادثاته في تموز ؟

بالنتيجة ، الازمة الرئاسية "كربجت"، وما بعد الكحالة ليس كما قبلها بالنسبة لكثيرين، هذا فيما الحوار قائم بجدية بين التيار الوطني الحر وحزب الله ،الذي تبلغ مجموعةً من الأفكار من قبل التيار، بدأ نقاشُها داخليا .

فهل ستساهم الكربجة في تسريع الحوار الداخلي الداخلي ، وهو بحسب احد النواب المعارضين شغال بين التيار والحزب من جهة ، وبين التيار القادرعلى إيصال رسائل الحزب إلى المعارضة من جهة اخرى؟

الضغوط السياسية ستشتد، متزامنة مع ضغوط حياتية، أولى اشاراتها توقُف معملي الإنتاج في الزهراني ودير عمار ، نتيجة كباش مرتبط بتحويل ليرات الجباية من مؤسسة كهرباء لبنان الى دولارات يرفض تأمينَها المركزي ، أولا لانه لا يطبع دولارات، وثانيا لان متطلبات الدولة من الدولارات للرواتب واحتياجات القوى الأمنية والكهرباء اكبر من قدرته ، وهي ستؤثر ، في حال اُمنت، على سعر الصرف .

لبنان اذا بلا كهرباء، مع انه بدأ العد العكسي لمشوار التنقيب عن الغاز واستخراجِه مع وصول منصة الحفر Transocean barents الى قبالة سواحله .

