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مقدمة النشرة المسائية 19-08-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-19 | 13:13
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مقدمة النشرة المسائية 19-08-2023

أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الخبر التالي: "افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان معلومات وصلت الى "حزب الله" عن دخول السوري وسام دلا خلسة الى لبنان من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير في منطقة السيدة زينب في دمشق ليلة العاشر من محرم. وبعدما استقر عند اقربائه في منطقة حي السلم، اشتُبه في تحضيره للقيام بعمل إرهابي، فتمت ملاحقته، وعندما علم بانكشاف مكان وجوده، ألقى بنفسه من الطبقة السابعة وجرى نقله إلى مستشفى السان جورج حيث فارق الحياة".
إنتهى خبر الوكالة الوطنية للإعلام . 

وكالة الصحافة الفرنسية لاحظت أنه لم يَصدر أي بيان أو تعليق من الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، في وقت أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس السبت أن الأجهزة الأمنية لم تضطلع بأي دور في العملية, ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس التأكد من هوية المشتبه فيه أو صحةِ الاتهامات الموجّهة إليه من مصدر مستقل.

في ملف حادث الكحالة ، الاتصالات بين أهل الكحالة ومعنيين  مستمرة على خلفية استدعاء شبان من البلدة ، وكلُ الاحتمالات السياسية مطروحة .   
 
في ملف آخر ، سجال كهربائي من العيار الثقيل بين وزارتي المال والطاقة بشأن باخرة الفيول ، والسؤال المحوري في هذا المجال : لماذا الباخرة ما دامت خزانات معمل دير عمار والزهراني ملأى؟ 

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