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مقدمة النشرة المسائية 24-08-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-24 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 24-08-2023

العالم يفتش في لغز مقتل زعيم فاغنر وستة من أركانه، هل طائرته سقطت او أسقطت؟ ما مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها ، مَن سيتولى القيادة ؟ هل تبقى في بيلاروسيا أو تتمدد في أفريقيا؟ أسئلة تزداد أهمية لأن الحادثة وقعت في ذروة الحرب الروسية الاوكرانية .
 
في سوريا ، الإضطرابات مستمرة في محافظة السويداء، جديد اليوم غطاء رجال الدين لتحرك الشارع ، ففي  بيان مشترك عن شيخي عقل طائفة الموحدين الدروز، حمود الحناوي، ويوسف جربوع، طالب القيادة بتغيير حكومي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الأزمة وتحسين الواقع وإيجاد الحلول وعدم ترحيل المسؤوليات .

في لبنان ، لا جديد باستثناء سجالات عقيمة أبرزها الرحلة بالمروحية إلى منصة الحفر، بين مهلل لها ومنزعج منها ، الخواء السياسي في لبنان يفتج المجال لأيجاد مادة سياسية من رحلة مروحية. اما سائر الملفات فلا تجد مَن يتطرق إليها لعجزٍ في المعالجة. 
رئاسيًا ، لا أحد يعرف أين يستقر الملف. 

حكوميًا الوضع في مرحلة القرف المفتوح على الإعتكاف، حتى لو لم يقر رئيس الحكومة بذلك . 

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