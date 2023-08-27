مقدمة النشرة المسائية 27-08-2023

نايا جان حنا، الجميع سيبكونها، من أمها وأبيها المفجوعَيْن، إلى جميع الناس، ولكن ماذا ستفعل الدولة حيال هذه الجريمة المتمادية؟ أين المجتمع المدني الذي لم يبلِّغ يومًا عن مُطلِق الرصاص ابتهاجًا؟ هل يُعقل أن يُطلق مئات المجرمين الرصاصْ ولا يشاهدهم أحد أو يبلِّغ عنهم أحد... تستطيع الدولة، إذا أرادات، أن تحصي مَن أطلقوا النار لحظة أصيبت الطفلة نايا جان حنا، ويستطيع جيران مَن أطلقوا النار ان يبلِّغوا عنهم، لكننا في بلدٍ نتستَّر فيه على المجرمين. وإلى حين وقف التستر، سيبقى اللبنانيون يسقطون ضحايا الرصاص الطائش والمتفلت، ولا حسيب ولا رقيب.في السياسة، راوِح مكانَك، الجميع يتحركون في الوقت الضائع أو لملء الوقت الضائع. في الحركة الفرنسية، لا أثر للموفد لودريان، وفي حوار حزب الله التيار الوطني الحر، لا مؤشرات. الملف الرئاسي شبه متروك، والبطريرك الماروني يصرخ وينتقد في كل عظة.حياتيًا، هل تبحث لجنة الكهرباء في السرايا غدًا، الارتفاع الهائل في فواتير الكهرباء في ظل الانقطاع المتمادي؟ هل ستُقدَّم للمواطنين أجوبة على هذه المعضلة؟خارجيًا كانت لافتة زيارة نواب أميركيين مناطق المعارضة السورية، عبر تركيا...