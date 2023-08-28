مقدّمة النشرة المسائيّة 28-08-2023

الفاريز أند مارسال نجمُ مجلس النواب ... وباخرة الفيول نجمة مجلس الوزراء ... لم يُناقَش التقرير في مجلس النواب ، لأن النواب يريدونه باللغة العربية، ولا اعتماداتِ لتمويل عملية الترجمة ... الباخرة التي طلبها وزير الطاقة ما زالت عالقة أيضا في انتظار تأمين التمويل ، علمًا أن وزير الطاقة حاول إغراء مجلس الوزراء بإنّو " شاريها عا رخيص " وبأن أسعار الفيول ارتفعت عالميًا ، وقد حقق بذلك صفقة رابحة . ولكن كل هذه الإغراءات لم توصِل إلى نتيجة وبقي موضوع الموافقة عليها عالقًا... بعض الوزراء اقترح دعوة نائب الحاكم وسيم منصوري لإقناعه بالتمويل، ولكن لم يُتخذ قرار في هذا الشأن .



في سياق آخر ، قضية تهريب السوريين إلى لبنان في سباقٍ بين عصابات التهريب وإجراءات الجيش.

ففي إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريًّا عند الحدود اللبنانية السورية.

من لبنان إلى الأردن ، فقد أعلن الجيش الأردني أنه أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، هي الرابعة التي يجري إسقاطها خلال شهر.

ولم يوضح المصدر، كما في المرّات الثلاث الماضية، إذا كانت الطائرة محمّلة بالمخدرات أو المتفجرات، أو غيرها..

ونقل الجيش عن مصدر عسكري مسؤول أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار، الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وأُسقطت داخل الأراضي الأردنية".

إلى سوريا حيث أصبح مطار حلب خارج الخدمة بعد غارة إسرائيلية استهدفته وأحدثت فيه أضرارًا وضعته خارج الخدمة .