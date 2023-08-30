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مقدمة النشرة المسائية 30-08-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-30 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 30-08-2023

مقدمة النشرة المسائية

أطلق آموس هوكشتاين كبير المستشارين الاميركيين لشؤون الطاقة ما يمكن تسميته بدايات الحديث عن حل لما يعرف بالنقاط البرية المتحفظ عليها بين لبنان واسرائيل وهي اصلا 13، ظهرت منذ عملية ترسيم الخط الازرق التي خاضها لبنان بعد الانسحاب الاسرائيلي في العام 2000.

اليوم، بقي التحفظ على عدد من هذه النقاط بعد محادثات عسكرية لبنانية اسرائيلية غير مباشرة برعاية اليونيفل في الناقورة، ومن اهمها نقطة الـb1، التي كادت لاكثر من مرة تطيح بالمفاوضات البحرية، واصبح واضحا للجميع ما هي هذه النقاط التي ان حلت شكلت سبيلا لتحفيف التوتر على الحدود البرية اللبنانية الاسرائيلية بعدما انتهى التوتر البحري مع انجاز الترسيم في تشرين الاول من العام 2022.

تخفيف التوتر هو ما يبحث عنه هوكشتاين والادارة الاميركية، وعبره سحب مزيد من الاوراق من يد حزب الله. 

اما السلطات اللبنانية، فهي ايضا تريد تخفيف التوتر فيما يعتبر حزب الله ان البحث في هذه النقاط ضروري ومن مصلحة لبنان وهو في حال نجاحه، سيخفف التوتر لكنه لن يضع حدا لاسباب الخلاف العميقة مع اسرائيل.

لقاءات هوكشتاين في بيروت، تزامنت وارجاء البت في قرار التجديد لقوات اليونفيل العاملة في لبنان، لمزيد من التشاور، الى ما بعد ساعتين من الان، اي قبل ساعات من انتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في لبنان غدا.

وقد علمت الـLBCI ان عددا من الدول سجل تحفظا على صيغة المادتين 16 و17، المرتبطتين بحرية تنقل القوات الدولية وحاجتها للتنسيق مع الجانب اللبناني في ذلك وان ما يعرف بالمطابخ الديبلوماسية تعمل في هذه الاثناء وصولا الى حل.

كل ذلك تزامن ومحادثات يجريها وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان مع رئيس الحكومة السورية ونظيره السوري في دمشق، قبل ان يتوجه غدا الى بيروت.

فماذا سيقول عبد اللهيان من سوريا، وماذا سيقول ويسمع في لبنان الذي يشهد ما يمكن تسميته موجة النزوح السورية الثانية، اسبابها هذه المرة اقتصادية، بعد موجة اولى اسبابها الحرب، وماذا سيفعل لبنان الذي يشاهد موجات الهجرة عبر الحدود غير الشرعية وهو ينتظر مصير التصويت على قرار التجديد لقوات اليونيفل غدا؟

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