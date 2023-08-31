مقدّمة النشرة المسائيّة 31-08-2023

تمَّ التمديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب ، وفي سياق النشرة تقرير مفصل عن الصيغة التي صدر فيها القرار ، وكيف تمت عملية التصويت ؟يأتي هذا التمديد بين حدَّين ديبلوماسيين: حد وجود آموس هوكستاين في بيروت ، وجولاته اللافتة : من بعلبك إلى الجنوب ، وهو قال هذا المساء من مطار بيروت قبيل مغادرته لبنان: أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية والتنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية.والحد الديبلوماسي الثاني زيارة وزير خارجية إيران حسين عبد اللهيان لبيروت.كيف ستنعكس هذه الديبلوماسية النشطة على الملفات في بيروت؟ حتى الساعة ليست هناك من مؤشرات إلى كيفية "تسييل" هذا النشاط الديبلوماسي في الخانة اللبنانية ، فرنسا وإيران ، راعيا الملف اللبناني ، على خصومة شديدة في الخارج : وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت اليوم انها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية، بعدما أغلقت ايران ،بالشمع الاحمر ، أبواب المعهد الفرنسي للأبحاث حول إيران في طهران.وأوضحت الخارجية الفرنسية أن فرنسا نددت بوضع الأختام على أبواب المعهد الفرنسي للأبحاث حول ايران معتبرة أنها "امتثلت بالكامل للقرار الإيراني الأحادي بإغلاق هذا المعهد في كانون الثاني 2023". وأضاف البيان أن "هذه الاختام ترقى إلى حرمان فرنسا من الوصول إلى مجموعة من الأعمال القيمة التي جمعتها أجيال من الباحثين الفرنسيين والإيرانيين طوال أكثر من قرن".في الملفات الداخلية ، اللافت في مواقف اليوم ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ن في الشأن الرئاسي ، يقول الرئيس بري: "أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية".