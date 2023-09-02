مقدمة النشرة المسائية 02-09-2023

مقدمة النشرة المسائية



الخبر المفرِح: لبنان ينجز رياضيًا، أبطال الأرز يحققون فوزًا على إيران في كرة السلة، وهو الفوز الثاني في البطولة.



الخبر المزعِج، إعتداء تعنيف على طفلة في الجنوب، لكن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان اوقف والد الطفلة ع.بلحص وزوجته ت.مرزوق بعدما ثبت لديه من خلال التحقيق الذي اجراه مخفر المخيمات في فصيلة صور معهما اقدامهما على الاعتداء بالضرب المبرح على الطفلة دنيا.



الخبر الخطير أن الموجات الجديدة للنزوح السوري بدأت تأخذ طابعًا مقلقًا، حيث أن الأَعداد بالمئات، وتتم عملية الدخول اليومي من أكثر من معبر غير شرعي، فهل هذا الدخول مجرد ترانزيت تمهيدا للخروج بحرًا؟ ام للبقاء في لبنان؟ وأين؟ ومَن يسجلهم؟



لبنان هذا الاسبوع انهمك في الزيارتين المنفصلتين لآموس هوكشتاين ولوزير الخارجية الإيرانية عبد اللهيان، ومطلع الأسبوع المقبل لبدء "تسييل هاتين الزيارتين في السياسة".