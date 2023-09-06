مقدمة النشرة المسائية 06-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-09-2023



في بيان مقتضب صادر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان , اعلنت الهيئة امس انه, وبعد انقضاء مهلة تسليم المشتبه بهم في اغتيال قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني ابو اشرف العرموشي, قررت الهيئة تكليفَ القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة , معززةً بكل الفصائل الوطنية والاسلامية،القيام بالواجب الموكل اليها فيما يخص ارتكاب الجرائم الاخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الامن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق.

بيان الهيئة تلاه تعزيز القوة المشتركة ومعها الفصائل الوطنية والاسلامية , وسط معلومات عن امكان تنفيذها عمليات امنية تؤدي الى توقيف المطلوبين الثمانية في قضية العرموشي في تعميرعين الحلوة .

فهل تسبق الضغوطُ لتسليم قاتلي العرموشوي , لحظةَ الصفر لانطلاق العمليات ؟

واين الدولة اللبنانية وواجباتُها من " الواجب "الموكل الى الفصائل الفلسطينية ؟

بيان الهيئة كاد ان يمرَ مرور الكرام , فالسياسيون متلهون بالحوارين المرتقبين ....

الحوار الذي تقوده فرنسا , وينتظر عودة لودريان في الحادي عشر من ايلول , وبدء الموفد القطري لقاءاته غدا .

والحوار الذي دعا اليه الرئيس بري, علما ان الحوارين شكليان, وهما في حال عقدا, لن يؤديا الى انتخاب رئيس للجمهورية, لان الافرقاء المحليين المعنيين به يناورون كل على طريقته, فيما الافرقاء الاقليميون والدوليون باستثناء باريس غير متحمسين له.

يوميات اللبنانيين محصورة بمواضيع من هذا الحجم, اضف اليها تفاصيل الحياة اليومية, في وقت العالم منشغل " بالانهيار المناخي المتسارع والظواهر الجوية المتطرفة في كل ركن من أركان الكوكب .

فهل من مسؤولينا من سيقرأ على الاقل تقرير التغير المناخي ؟ على الاقل " اقروا " لان العالم يتوجه الى الامارات في تشرين الثاني المقبل لينَاقِش في مؤتمر cop2028, تحديات ترتبط بمصير البشرية كلها.