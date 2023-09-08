مقدمة النشرة المسائية 08-09-2023

مقدمة النشرة المسائية



لا شك ان شهر ايلول سيكون شهر الحراك الرئاسي، حتى لو ان نتائج هذا الحراك لم تتضح بعد.



اولى البوادv، اجتماع يعقد في باريس الاثنين,بحسب معلومات للـLBCI يضم جان ايف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص بالملف اللبنانيk نزار العلولا المستشار في الديوان الملكي السعودي والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.



مع انتهاء اللقاء، يتوجه لودريان محمّلا بالرسائل السعودية الى لبنان وابرزها ان لا مشكلة للرياض مع الحوار على ان يبدأ محادثاته الثلاثاء وقد وجهت الدعوات للمشاركة بها في قصر الصنوبر.



الحوار الذي يديره لودريان سيشارك به الجميع حتى المعارضة بحسب مصادرها التي اكدت للـLBCI انها ابلغت الفرنسيين عبر النائب ميشال معوض اصرارها على العلاقة مع باريس ومشاركتها شرط ان يكون الحوار ثنائيا فقط اي يضمها الى لودريان وفريقه مع اصرارها على خطين اسمتهما احمرين:



- رفضها لاي رئيس يكون جزءا من مشروع الممانعة مع قبولها بتسوية عمادها رئيس وسطي

- ورفضها لمأسسة الحوار وجعله بديلا عن مؤسسات الدولة.



وتزامنا مع محادثات قصر الصنوبر، يبدأ الموفد القطري محادثات اخرى، يتخللها لقاء مع البطريرك الراعي منتضف الاسبوع، علما ان البطريرك الراعي يغادر لبنان الى استراليا في الرابع عشر من الشهر الحالي.



هذا فيما يخص الحوار بدعوة فرنسية، اما الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري والذي يستتبع بجلسات مفتوحة في المجلس لانتخاب رئيس، فيلفه الغموض حتى الساعة، لا سيما مع الشروط التي وضعها امس النائب جبران باسيل.



فهل الرئيس بري الذي يحتسب اصوات الحضور، فعلا متفائل بتلبية النواب لدعوته، لا سيما مع انطلاقه من ان دعوته لم تقتصر على الحوار فقط، انما على عقد جلسات انتخابية مفتوحة تليه لا يطير فيها النصاب وصولا الى انتخاب رئيس...



وماذا لو لم يُعقد الحوار، هل يدعو لجلسات انتخاب، او لكل حادث حديث؟



حواران مفصليان سيطغيان اذا على حراك أيلول، فإما ينجحان في التمهيد لانتخاب رئيس وهو مستبعد وإما يثبتان ان لا حل محليا للازمة الرئاسية، فتنطلق ربما بعدها مرحلة خارجية تأتي للبنان برئيس وفق معادلة دولية يقول البعض إنها لم تنضج بعد.



معادلة ذكّر بها المراقب من بعيد وليد جنبلاط، في ذكرى المصالحة اليوم، مهاجمًا بقساوة، ومن دون تسمية، كلا من رئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر فيما وقف البطريرك الراعي يقول حقيقة صعبة: المصالحة لا زالت في بداياتها ولتحقيقها لا بد من المصارحة.











