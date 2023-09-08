الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 08-09-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-08 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2023

مقدمة النشرة المسائية

لا شك ان شهر ايلول سيكون شهر الحراك الرئاسي، حتى لو ان نتائج هذا الحراك لم تتضح بعد.

اولى البوادv، اجتماع يعقد في باريس الاثنين,بحسب معلومات للـLBCI يضم جان ايف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص بالملف اللبنانيk نزار العلولا المستشار في الديوان الملكي السعودي والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

مع انتهاء اللقاء، يتوجه لودريان محمّلا بالرسائل السعودية الى لبنان وابرزها ان لا مشكلة للرياض مع الحوار على ان يبدأ محادثاته الثلاثاء وقد وجهت الدعوات للمشاركة بها في قصر الصنوبر.

الحوار الذي يديره لودريان سيشارك به الجميع حتى المعارضة بحسب مصادرها التي اكدت للـLBCI انها ابلغت الفرنسيين عبر النائب ميشال معوض اصرارها على العلاقة مع باريس ومشاركتها شرط ان يكون الحوار ثنائيا فقط اي يضمها الى لودريان وفريقه مع اصرارها على خطين اسمتهما احمرين:

- رفضها لاي رئيس يكون جزءا من مشروع الممانعة مع قبولها بتسوية عمادها رئيس وسطي  
- ورفضها لمأسسة الحوار وجعله بديلا عن مؤسسات الدولة.

وتزامنا مع محادثات قصر الصنوبر، يبدأ الموفد القطري محادثات اخرى، يتخللها لقاء مع البطريرك الراعي منتضف الاسبوع، علما ان البطريرك الراعي يغادر لبنان الى استراليا في الرابع عشر من الشهر الحالي.

هذا فيما يخص الحوار بدعوة فرنسية، اما الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري والذي يستتبع بجلسات مفتوحة في المجلس لانتخاب رئيس، فيلفه الغموض حتى الساعة، لا سيما مع الشروط التي وضعها امس النائب جبران باسيل.

فهل الرئيس بري الذي يحتسب اصوات الحضور، فعلا متفائل بتلبية النواب لدعوته، لا سيما مع انطلاقه من ان دعوته لم تقتصر على الحوار فقط، انما على عقد جلسات انتخابية مفتوحة تليه لا يطير فيها النصاب وصولا الى انتخاب رئيس...

وماذا لو لم يُعقد الحوار، هل يدعو لجلسات انتخاب، او لكل حادث حديث؟

حواران مفصليان سيطغيان اذا على حراك أيلول، فإما ينجحان في التمهيد لانتخاب رئيس وهو مستبعد وإما يثبتان ان لا حل محليا للازمة الرئاسية، فتنطلق ربما بعدها مرحلة خارجية تأتي للبنان برئيس وفق معادلة دولية يقول البعض إنها لم تنضج بعد.

معادلة ذكّر بها المراقب من بعيد وليد جنبلاط، في ذكرى المصالحة اليوم، مهاجمًا بقساوة، ومن دون تسمية، كلا من رئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر فيما وقف البطريرك الراعي يقول حقيقة صعبة: المصالحة لا زالت في بداياتها ولتحقيقها لا بد من المصارحة.





أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة المسائية

لبنان

مقدمة النشرة المسائية 07-09-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:34

الراعي: لبنان لا يستطيع أن يكمل طريقه من دون مصالحة ومصارحة ونصلي لكي تتواصل المصارحة - المصالحة على المستوى السياسي

LBCI
أخبار سياسية
07:45

بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية واستقبل وفد من مجلس الاعمال اللبناني-الكويتي

LBCI
خبر عاجل
07:36

الراعي من المختارة: هذا اليوم تاريخيّ وأتينا لكي نُحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين ولا مصالحة من دون مصارحة

LBCI
آخر الأخبار
07:34

الراعي من المختارة: هذا اليوم تاريخيّ وأتينا لكي نُحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين ولا مصالحة من دون مصارحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-07

مقدمة النشرة المسائية 07-09-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-06

مقدمة النشرة المسائية 06-09-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-05

مقدمة النشرة المسائية 05-09-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-04

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2033: هَدّئ من روعِك السيد وزير الثقافة..البادي أظلم والفرق كبير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-01

ما هي النقاط المتحفظ عليها عند الحدود؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-19

التعري في الأماكن العامة وسقوط الأسنان وغيرها... أحلام شائعة لدى الجميع وهذا تفسيرها!

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-29

قتيل وجرحى في حادث سير بين باص لنقل الركاب وسيارة على الطريق البحرية في كفرعبيدا

LBCI
عالم الطبخ
2023-09-02

تعلموا كيفية تحضر وصفة Beef Bourguignon على طريقة الشيف حنا طويل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:56

منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا

LBCI
رياضة
13:54

أوروبا تطفىء محركات الـNBA في نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
13:51

١٩ دولة والإتحاد الأوروبي في الهند... ماذا يحصل هناك؟

LBCI
أخبار دولية
13:49

بلدان عدة ضحية التغير المناخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الجميزة قلب بيروت النابض بالسهر... مبادرة من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تحقيقات المرفأ تصل الى Texas بسبب سبيكتروم فمن هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مخيم عين الحلوة من جديد في دائرة السخونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

موقف جنبلاط الذي توجه بسهامه نحو المعترضين على الحوار كانت قد سبقته مواقفُ لكلٍ جعجع وباسيل وردود من حركة امل..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

يوم البطريرك الماروني الطويل في الجبل إنتهى بقداس تلاه عشاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:24

الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب

LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...

LBCI
أمن وقضاء
15:59

إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها

LBCI
فنّ
05:51

اليازا تنشر فيديو الحادث المروّع الّذي أودى بحياة علي زين الأتات

LBCI
اقتصاد
03:49

اليكم الفرق بين صيرفة وبلومبرغ... ضاهر: سيبدأ الدولار رحلته المليونية

LBCI
فنّ
07:10

أوّل ظهور لنجلاء فتحي بعد غياب... هل تغيّرت كثيراً؟ (صورة)

LBCI
منوعات
04:57

كانت تستعد للسباحة فاقترب منها واغتصبها... فتاة عشرينية تتعرض لاعتداء مروّع على شاطئ شعبي!

LBCI
خبر عاجل
10:35

تأهل ألمانيا للمرة الأولى إلى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على الولايات المتحدة بنتيجة ١١٣-١١١ وتلتقي صربيا في النهائي الأحد المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More