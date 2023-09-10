مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2023

زلزال القرن في المغرب مازال يسجِّل ارتدادات، عدد الضحايا فاق الألفين في حصيلة رسمية ، والعدد الذي يوازيه من الجرحى ، فيما أعمال البحثِ مستمرة عن أحياءَ ومتوفين تحت الأنقاض ، ومعظم دول العالم ابدت استعداداها للمساعدة.

الزلزال وفق المركز المغربي للبحث العلمي وهيئةِ المسح الجيولوجي الأميركية، هو أقوى زلزال تم قياسُه في المغرب على الإطلاق .

لبنان ، الجولة الثانية من معارك عين الحلوة ، والتي اندلعت بعد خمسة اسابيع على الجولة الأولى، تتوسَّع وتعنف ويَسقط المزيد من القتلى والجرحى ، من دون أن يلوح في الأفق أيُّ مخرج للمعالجة ، في هذا الإطار ، ينعقد غدًا في مكتب المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ، اجتماع يضم الفصائل الفلسطينية كافة المعنية بالمعارك الجارية ، وعشية الاجتماع جرى العمل على محاولة التوصل إلى وقفٍ للنار ، لكنَّ المؤشراتِ لا ترجِّح هذا الاحتمال على رغم أن هذه المعارك بدأت تهدد أمن واستقرار المناطق المحيطة بالمخيم ولاسيما مدينة صيدا والطريق إلى الجنوب .

مجلس الوزراء غدًا الذي يتطرق إلى معارك عين الحلوة ، يلتئم في الأساس لبحث قضية الموجة الجديدة من النازحين السوريين ، وسيكون على طاولة مجلس الوزراء تقرير يحدد أرقامًا بالآلاف من النازحين الذي دخلوا خلسة على رغم كل الاجراءات التي اتخذها الجيش والتي أدت إلى توقيف عدد كبير منهم .

في الشأن المالي ، موازنة 2024 على بساط البحث ، والاشكالية فيها ضرائبُ بالدولار.