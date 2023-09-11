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مقدّمة النشرة المسائيّة 11-09-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-11 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 11-09-2023
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مقدّمة النشرة المسائيّة 11-09-2023
هل من قَعْرٍ تحت هذا القعر؟ دولٌ تقيم ممرًا اقتصاديًا بين الهند وأوروبا ... والسلطة في لبنان تعجز عن توفير ممر آمن من مدخل صيدا حتى آخر حدود المدينة ، لأن هناك قنصًا من مخيم عين الحلوة في اتجاه اوتوستراد المدينة؟
يُعلَن عن جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة أزمة النازحين الجدد من السوريين ، فلا يكتمل النصاب، ولا تبرير لهذا الغياب ، لكن التفسير واحد : إدخال كل الملفات في زواريب المصالح السياسية والحزبية الضيِّقة .
تُطرَح قضية النازحين في جلسة بعد الظهر فيتأكد أكثر فأكثر أن جزءًا من الفلتان عائد إلى فساد في بعض البلديات التي تتساهل مع النازحين الذين يدخلون خلسةُ ، فحتى لو دخلوا خلسة ، ففي نهاية المطاف سيظهرون في مكان ما : مدينةٍ أو بلدة أو قرية ، فأين البلديات لا تقوم بدورها في الإبلاغ عن الذين دخلوا خلسةُ ؟
مقررات مجلس الوزراء حازمة ولكن في الشكل، فهل سيتم تطبيقها ؟ إذا ما تمت قراءة هذه المقررات ، فليس فيها جديدٌ بل تكرار لمقررات سبق أن اتُخذت وبقيت حبرًا على ورق .
عربيًا زلازلُ وفيضانات ، في المغرب ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 2681 ، وفي ليبيا مئات الضحايا جراء الفيضانات .
البداية من الممر الاقتصادي الذي استثنى لبنان.
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النشرة
المسائيّة
11-09-2023
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