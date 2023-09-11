مقدّمة النشرة المسائيّة 11-09-2023

هل من قَعْرٍ تحت هذا القعر؟ دولٌ تقيم ممرًا اقتصاديًا بين الهند وأوروبا ... والسلطة في لبنان تعجز عن توفير ممر آمن من مدخل صيدا حتى آخر حدود المدينة ، لأن هناك قنصًا من مخيم عين الحلوة في اتجاه اوتوستراد المدينة؟

يُعلَن عن جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة أزمة النازحين الجدد من السوريين ، فلا يكتمل النصاب، ولا تبرير لهذا الغياب ، لكن التفسير واحد : إدخال كل الملفات في زواريب المصالح السياسية والحزبية الضيِّقة .

تُطرَح قضية النازحين في جلسة بعد الظهر فيتأكد أكثر فأكثر أن جزءًا من الفلتان عائد إلى فساد في بعض البلديات التي تتساهل مع النازحين الذين يدخلون خلسةُ ، فحتى لو دخلوا خلسة ، ففي نهاية المطاف سيظهرون في مكان ما : مدينةٍ أو بلدة أو قرية ، فأين البلديات لا تقوم بدورها في الإبلاغ عن الذين دخلوا خلسةُ ؟

مقررات مجلس الوزراء حازمة ولكن في الشكل، فهل سيتم تطبيقها ؟ إذا ما تمت قراءة هذه المقررات ، فليس فيها جديدٌ بل تكرار لمقررات سبق أن اتُخذت وبقيت حبرًا على ورق .

عربيًا زلازلُ وفيضانات ، في المغرب ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 2681 ، وفي ليبيا مئات الضحايا جراء الفيضانات .

البداية من الممر الاقتصادي الذي استثنى لبنان.